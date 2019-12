Eventi di successo in centro riparte anche il commercio

LE FESTE

FERMO Piazza piena, scaffali vuoti. O quasi. Il viavai di questi giorni sta facendo la fortuna dei negozi del centro. Tra una pattinata sul ghiaccio e un giro per presepi, in tanti si sono concessi un po' di shopping natalizio. Soddisfatti, manco a dirlo, i commercianti. Negli ultimi anni, il corposo programma di eventi smuove un mare di gente. Al punto che diversi negozi hanno aperto proprio per le feste.

Temporary store, li chiamano. In città sono tutti concentrati in corso Cefalonia. «Sta andando bene, siamo soddisfatti perché entra tanta gente. Per la verità non spende molto. Fa piccoli pensieri, ma compra. Tra le possibilità che avevamo, abbiamo scelto il centro di Fermo perché a Natale c'è un bel movimento». A parlare è Lucia Tulli di House & Co. Dopo la chiusura del punto vendita lungo lo stradone, il 23 novembre il negozio ha aperto a due passi da piazza. Trasloco anche per Elvio Cardinali e Vincenzina Tomassini dell'Argenteria. Da tre mesi sono in corso Cefalonia con bomboniere e articoli da regalo. «Qui spiegano abbiamo anche un altro punto vendita. Rispetto a San Francesco, dove eravamo prima, non c'è paragone. Qui è molto meglio. La gente passeggia e guarda le vetrine, non deve per forza fermarsi con l'auto. Ci fa anche i complimenti perché abbiamo movimentato il corso».

Apertura temporanea pure per il negozio di abbigliamento Passaparola. «È stata una scelta abbastanza azzeccata. C'è tanto passeggio dice Nunzia Scriboni ma, prima di Natale, per le vendite, non è stato il massimo. Di solito, i clienti danno un'occhiata e ripassano con calma». Il senso, condiviso da parecchi commercianti, è che gli affari non si fanno nei giorni di pienone, quando anche solo passeggiare è complicato, figurarsi andarsene in giro con in mano sacchi e sacchetti. Quelli sono giorni in cui la gente guarda le vetrine, magari entra, chiede, si fa un'idea e, se convinta, per comprare, torna quando c'è meno caos. Bilancio positivo anche da Buschi, in piazza. L'Immacolata e la Vigilia sono stati i giorni migliori per gli affari. «A Natale e Santo Stefano siamo stati chiusi fa sapere Elisabetta Machado , ma in generale sta andando bene». L'attenzione al portafoglio, però, si fa sentire. Così, per Natale, si è puntato sui regali low cost. Gettonatissimi i calzini personalizzati, con iniziali e piccoli portafortuna. Ma siccome, soprattutto durante le feste, allo stomaco non si comanda, ecco che i prodotti di Sergio Mandalà e Maria Bonanzinga stanno andando a ruba. Dal 23 novembre, i due commercianti sono in piazza nelle casette di legno e ci resteranno fino al 6 gennaio. Sono siciliani, ma vivono a Ravenna e in questi giorni alloggiano in un b&b in centro. Lui gestisce il banco dei prodotti tipici pugliesi, la moglie quello delle prelibatezze siciliane.

Come sono arrivati a Fermo? Galeotto è stato lo street food estivo di Casabianca. «Partecipiamo da quattro anni spiegano , ci hanno chiesto se volevamo provare anche il periodo natalizio ed eccoci qui. Tutto sommato va bene. L'8 e il 26 c'è stato il boom. Lavoriamo soprattutto nei giorni festivi e di sera. Certo, la crisi si sente, ma i nostri sono prodotti particolari e, se ti piacciano, alla fine li compri». Taralli, salsicce e pecorino canestrato i prodotti pugliesi più venduti. Cannoli, cassate e donut (le tipiche ciambelle dolci) i più amati tra quelli siciliani.

