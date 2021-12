Eventi all'aperto cancellati «Ormai non lavoriamo più»

IL DECRETO

FERMO Crescono i contagi, e anche le misure restrittive del Governo. Una lunga giornata, ieri, per l'esecutivo guidato da Draghi con voci e ipotesi a rincorrersi, due cabine di regia e quindi il Consiglio dei Ministri che ha emanato il decreto festività. Tra le misure introdotte ci sono, tra gli altri, i divieti agli eventi all'aperto, la mascherina all'aperto per tutti, e se negli stadi, mezzi di trasporto, cinema e teatri, si deve indossare la Ffp2. Stretta anche nei bar, dove pure per le consumazioni al bancone viene inserita la prescrizione del Super Green pass, che si ottiene se si è guariti dal Covid o se si è vaccinati.

I sacrifici

E se i vaccinati vogliono partecipare a feste in locali da ballo o in discoteca, dovranno avere fatto la terza dose, altrimenti, se le dosi di vaccino ricevute sono una o due, servirà anche il tampone. «Il tentativo commenta a caldo l'assessore al Commercio del comune di Porto San Giorgio, Christian De Luna è l'ennesimo che si fa per arginare i contagi. Tuttavia se questo è un modo da un lato per fermare i contagi e dall'altro per favorire le vaccinazioni si capisce il sacrificio». Guardando ai commercianti ed esercenti, aggiunge: «Le loro situazioni di disagio sono più che comprensibili, hanno tutti ragione. Il fatto è che secondo me anche per la cabina di regia la situazione è pure difficile da gestire. Sembrava che tutto fosse un brutto ricordo e che iniziavamo a lasciarci questo incubo alle spalle, ma non è così». E loro, i diretti interessati da queste norme, vivono comunque una situazione complicata.

Gli eventi

È il caso di chi organizza eventi, anche all'aperto, come Alessandro Mostrato di Porto San Giorgio che ieri sera ha portato due eventi nell'ambito della Notte d'Oro. «Palchi non se ne possono mettere - dice e qui ho dovuto rimediare con pedane che mi ha dato il comune, un'area delimitata e 20 posti assegnati e stabiliti prima». Difficoltà operative a parte, il settore, aggiunge, è in forte crisi. Ormai dall'anno scorso, spiega: «A Capodanno le feste in piazza non ci saranno, e noi, ormai per il secondo anno lavoriamo quattro mesi con la bella stagione e poi niente in inverno. Lavorare è diventato davvero complicato». Oltre a organizzare eventi, lui ha anche una pizzeria, e la norma relativa al Super Green pass ai banconi lo riguarda poco: la pizza la vende al taglio, e al massimo sono un paio di clienti quelli che non potrebbero fermarsi senza averlo. Il discorso cambia per i bar.

Le spese fisse

«Già si lavora poco osserva Claudio Cognigni del Gran Caffè Belli di Fermo anche perché nei grandi centri i controlli sono frequenti, ben quattro la scorsa settimana solo qui da me. Io il green pass lo verifico sempre, e già ho perso. E così sarà in avanti, se devo controllare il possesso della certificazione verde rafforzata all'ingresso, per me diventa molto complicato. L'anno scorso non lavoravamo, ma non avevamo nemmeno le spese fisse». C'è chi, come Sandro Santanafessa che a Porto San Giorgio ha il Caffè Mirò, riconosce «un possibile calo della clientela dovuto a questa normativa e mi dispiace, ovviamente. Ma ritengo anche che le regole debbano essere uguali per tutti quelli che entrano nei locali». Il discorso vaccini, ovviamente, entra nella discussione, dice ancora: «Quando consumiamo ci togliamo le mascherine. E se tutti siamo vaccinati, anche noi che siamo a contatto con il pubblico, siamo più tranquilli. Il virus si combatte coi vaccini e per me, che sono anche volontario nell'Avis, mi sento di dire che così anche le persone più fragili si sentono più protette».

Chiara Morini

