Estate, superato il primo test funziona l'intesa con l'Umbria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIVIERA FERMO Prove generali d'estate sulla costa fermana. Con il sole e le temperature sopra le medie della stagione, lo scorso fine settimana il litorale è stato preso letteralmente d'assalto. A Lido di Fermo, in tantissimi si sono riversati sul lungomare. Tra famigliole a passeggio e giovani aitanti alle prese col jogging, tante le parlate da fuori regione. Regina incontrastata, ancora una volta, l'Umbria. Quasi tutti in funzione gli chalet. Qualcuno è alle prese con gli ultimi ritocchi prima dell'apertura ufficiale, che per molti...