Estate sicura, blitz e controlli in spiaggia già operativa la guardia medica turistica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STAGIONE FERMO L'estate tanto attesa è finalmente entrata nel vivo. Quello appena trascorso è stato un weekend da sold out. Con caldo e sole protagonisti indiscussi, la costa ancora una volta è stata presa d'assalto. La caccia al parcheggio è partita già nelle prime ore della mattina. Pieni quasi tutti gli stalli, da nord a sud. Tra i bagnanti in ammollo in cerca di refrigerio e i maniaci della tintarella ad arrostire sotto i raggi cocenti, sulle spiagge sono comparsi i primi turisti. In tanti ormai scelgono il meno caro e intasato...