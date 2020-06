Estate senza sagre e feste ridotte all'osso Troppe le responsabilità per le Pro loco

LA TRADIZIONE

FERMO Sarà un'estate senza sagre e con le feste ridotte all'osso. Aspettando le linee guida che ancora non si vedono, le Pro Loco, a prendersi responsabilità più grandi di loro, non ci pensano proprio. Se gli eventi di luglio sono stati quasi tutti annullati, la croce, su quelli di agosto, deve ancora essere messa. Ma la strada sembra tracciata. Troppo complicato far rispettare regole che, dettaglio non da poco, quasi azzerano il senso dello stare insieme in allegria.

«È la Regione che dà il la spiega il presidente delle Pro Loco di Fermo e Ascoli, Marco Silla e, al momento, non abbiamo indicazioni in questo senso. Se le maglie non si allagheranno, al massimo, si potranno fare piccoli eventi. Per tornare a parlare di sagre, dovrebbe cambiare il peso delle responsabilità». Quindi, almeno per le prossime settimane, niente pentoloni fumanti, tavolate chiassose e lunghe file per accaparrarsi un piatto succulento. E ci perderanno tutti. «Non tanto noi che siamo volontari dice Silla , ma soprattutto l'indotto». Quel piccolo mondo che ruota attorno alle sagre, fatto di cibo, musica, intrattenimento e tanto altro. Ma anche le attività commerciali, che alla fine un caffè o un gelato te lo prendi sempre. Perdite consistenti che le Pro Loco stanno quantificando in questi giorni. Con i numeri in mano, poi, sarà più facile chiedere aiuto a chi di dovere. Ma non tutto è perduto. Se gli eventi di luglio sono stati quasi tutti cancellati, ad agosto qualcosa si salverà.

A Campofilone, per esempio, si ragiona su come combinare la Sagra dei maccheroncini una delle più longeve del Fermano, che quest'anno tocca quota 57 edizioni , con le nuove regole. «La faremo, per non interrompere la tradizione. Stiamo cercando il modo migliore», spiega il presidente della Pro Loco, Luca Uliassi. La sagra che l'anno scorso, in quattro giorni, ha sfornato 16mila piatti di tagliatelle, si terrà dal 7 al 10 agosto nell'orto abbaziale. Lì c'è un solo ingresso e sarà più facile controllare chi arriva. Prenotazione obbligatoria, numero chiuso e doppi turni per mangiare, le novità di questa edizione che cerca di salvare il salvabile. Vorrebbe provarci anche Pedaso a non deludere i fan delle cozze, ma aspetta a sciogliere le riserve. La sagra la numero 54, anche questa dai numeri importanti dovrebbe tenersi la seconda settimana di agosto. A dire se si farà o no sarà la curva dei contagi.

Per il resto, ci sarà da aspettare l'autunno. Quando, si spera, il Covid sarà diventato solo un brutto ricordo e le regole di sicurezza meno ferree. Nel frattempo, bisognerà accontentarsi dei piccoli eventi. Drive in e cene a tema, magari in collaborazione con i locali. «Vista la situazione spiega Silla , non possiamo permetterci di entrare in concorrenza». Mano tesa, dunque, alle attività commerciali. Insomma, niente a che vedere con le estati a cui eravamo abituati, quasi ogni giorno piene zeppe di feste di ogni tipo. A meno che dalla Regione non arrivino segnali incoraggianti. Allora, le Pro Loco potrebbero rimettere il turbo.

