Esenzione Tosap nei territori colpiti dal sisma

LE CONFERME FERMO Esenzione Tosap per le imprese delle zone terremotate, in arrivo i soldi governativi ma anche ulteriori aggiustamenti per migliorare il provvedimento: a confermarlo, dopo l'anticipazione del sottosegretario con delega al terremoto, Vito Crimi, è ora il deputato Fabio Berardini della decima Commissione attività produttive. Quindi, nessuna penalizzazione per i Comuni e anche possibili ulteriori migliorie che dovrebbero arrivare dal regolamento specifico sull'esenzione per la tassa sull'occupazione del suolo pubblico e su...