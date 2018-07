Esami, la vetrina è a teatro Premi agli alunni più bravi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CERIMONIA PORTO SAN GIORGIO Hanno interrotto le loro meritate vacanze per essere tutti insieme, ieri pomeriggio, nel teatro di Porto San Giorgio: sono i 59 ex alunni delle scuole medie della provincia che si sono licenziati con 10 e lode; i 12 che si sono diplomati con 100 e lode alla maturità, e quelli che, invece, sono usciti dalle superiori con il massimo dei voti, ma senza lode, questi ultimi 86.Gli spettacoliUn pomeriggio di festa, in un teatro gremito come per gli spettacoli di maggior successo, per ricevere gli attestati provinciali...