Emodinamica e direttore Ora Azione va in pressing

Sanità nel Fermano, ecco cosa occorre per adeguarla agli standard delle altre province marchigiane. Il direttivo di Azione della provincia di Fermo, presieduto da Germano Craia, ha stilato un manifesto contenente le richieste per migliorare la qualità della sanità nella provincia di Fermo, e indica come priorità «la nomina, in tempi brevi, di un nuovo direttore dell'Area vasta 4». Fermo in Azione, infatti, giudica «grave» la situazione in atto in provincia dopo le dimissioni del direttore Licio Livini e una pandemia tutt'altro che alle spalle. Le necessità individuate da Azione sono emerse, afferma il partito, dopo aver esaminato la relazione della commissione sanità del comune capoluogo e ascoltati i responsabili dei Comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Monte Urano, Montegranaro, Montegiorgio, Petritoli. E sono essenzialmente due. La prima richiesta è rivolta alla Provincia di Fermo per «l'istituzione di un reparto di Emodinamica efficace e adeguato, insieme a una crescente utilizzo della chirurgia robotica in ambito operatorio, attraverso hardware e software che permettano una maggiore tutela della salute nelle emergenze cardiologiche e un netto avanzamento tecnologico». La seconda richiesta prevede un aumento del personale sanitario «in particolare nei reparti di indispensabile funzionalità o dove vengono a manifestarsi gravi carenze come il pronto soccorso fermano al fine di garantire una risposta adeguata all'emergenza in corso». Nel manifesto si fa riferimento anche al costruendo ospedale di Campiglione di Fermo per il quale Azione «sollecita un adeguato finanziamento al fine di completare l'ospedale entro il 2022». Fermo in Azione accusa l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini di «immobilismo sconcertante nell'ignorare le esigenze di questa provincia, tutt'oggi deficitaria rispetto alle altre province della regione».

Massimiliano Viti

