Emmanuel, si mobilitano le associazioni «La nostra Fermo è contro il razzismo»

L'INIZIATIVA

FERMO Presenti, ma distanziati: ieri pomeriggio erano circa un centinaio i manifestanti per l'anniversario della morte di Emmanuel Chidi Nnamdi, avvenuta quattro anni fa dopo una lite. Un evento in formato ridotto, senza cortei né concerti, come gli anni scorsi, visto il periodo post Covid. Un evento, però, al quale il Comitato 5 luglio non ha voluto rinunciare.

I protagonisti

All'incrocio tra via XX Settembre e via Vittorio Veneto c'era quella Fermo che vuole continuare a fare memoria dell'accaduto, e non dimenticare la vicenda. «Più volte ci siamo chiesti se farla o meno, se farla online il commento di Alessandro Fulimeni del Comitato ma poi abbiamo deciso che dovevamo esserci. Dovevamo farla in presenza, per ricordare e continuare a chiedere le risposte che mancano, per dire ancora una volta il nostro no al razzismo». Fulimeni, nell'introdurre gli interventi di Noisette comitato studentesco antirazzista, dell'Anpi (con il presidente Paolo Scipioni), di Amnesty Marche (Paolo Pignocchi), dell'Ordine degli psicologi (Cristina Marinelli), della Fiom di Fermo (Simone Carducci), ha voluto sottolineare il legame sociale che si è spezzato. E non solo, ha anche riportato a galla la polemica sulla targa.

Il particolare

Il Comitato l'avrebbe voluta collocare dove morì Emmanuel, ma il Comune non ha autorizzato in disaccordo sulla scritta da apporre sulla stessa targa (virtualmente presente con una riproduzione). Tra tutti gli intervenuti, prima del video di Cecilia Sarti Strada, figlia di Gino Strada, quello di Emma, del comitato studentesco antirazzista. «Siamo nati dopo questo fatto ha spiegato perché sentivamo di dover fare qualcosa, per dimostrare di non stare dalla stessa parte. La diversità c'è ed è quella che rende bello il mondo». Poi le sue parole sui diritti, «che devono essere uguali per tutti, e su questo spero in un mondo migliore». I manifestanti hanno sfidato il caldo. A loro, a tutti quanti sono arrivati per ricordare e ribadire il proprio no al razzismo, in conclusione di manifestazione è arrivato il messaggio video di Cecilia Sarti Strada.

Il paragone

La Strada ha ricordato la storia di George Floyd, negli Stati Uniti, e ricordato altri casi. «Mi sono chiesta più volte se i nostri politici abbiano imparato tutti gli altri nomi, come anche Emmanuel ha detto : è facile condannare il razzismo in sé, ma in realtà il razzismo è molto altro». Alla manifestazione hanno aderito anche Casa Comune, Casa del Popolo Fermo, Presidio Libera di Fermo, Gruppo volontari Emergency di Fermo, Mediterranea, la Uil e la Cgil di Fermo, il Cvm e l'Isml.

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

