Emergenza posti auto sulla costa Ricavati 200 a Porto San Giorgio

L'ESTATE

FERMO C'è chi, stranito, si attacca al clacson e chi inveisce contro la macchina che lo precede, freccia lampeggiante attaccata. Chi se la prende con «quelli che non sanno parcheggiare» e chi si arma di santa pazienza e gira. È scattata la caccia al posteggio, sulla costa fermana. Nel primo fine settimana di luglio, la carovana di auto in cerca di uno stallo vuoto s'è allungata. Turisti e locali smaniosi di un po' di refrigerio vista mare. A patto di arrivarci. Perché c'è anche chi si scoraggia e fa marcia indietro. Il pienone, i Comuni, se l'aspettavano. E sono corsi ai ripari.

Gli stalli

Quello di Fermo ha messo a disposizione due aree a Lido. Parcheggi liberi tra la ferrovia e via Rossetti, Caboto e Pigafetta e un secondo lotto di Casabianca, in via Adami. Quello di Porto San Giorgio, un terreno concesso dal Marina. Circa duecento posti gratuiti sul lungomare sud, vicino piazza Napoli, utilizzabili da oggi. «Una soluzione alla carenza di parcheggi nel periodo estivo», per l'assessore alla Viabilità, Andrea Di Virgilio. Una boccata d'ossigeno per gli amanti del mare. Che, anche ieri, hanno preso d'assalto la costa. Tra lezioni di yoga al mattino e aperitivi sotto l'ombrellone, l'estate già impazza. Gli chalet lavorano a pieno regime.

Le premesse

«Non c'è un posto libero», il refrain che va per la maggiore. La seconda estate dell'era Covid promette di bissare e superare il pienone dell'anno scorso. Chi vuole risparmiare approfitta delle spiagge libere, che sono una distesa di ombrelloni e asciugamani di tutti i colori. Apprezzata, a Casabianca, quella per cani, vicino a dove nidifica il fratino. Quadrupedi e padroni prendono il sole. Poi, quando il caldo si fa sentire, tutti in acqua. «È il secondo anno che veniamo dice una coppia di Parma con cagnolina al seguito , ci troviamo molto bene». Apprezzano la tranquillità, l'acqua pulita e il fatto di avere il mare a pochi passi da dove alloggiano. Ma non è tutto 'oro quello che luccica. «Quest'anno spiegano , abbiamo trovato la zona più abbandonata. L'erba è secca e la spiaggia piena di pezzetti di plastica». «Se mettessero una passerella per arrivare a riva aggiungono non sarebbe male. Perché camminare sui sassi non è comodissimo. Sarebbe utile anche una doccia, per noi e per i cani». Arriva una signora. Prova ad aprire la fontanella dell'acqua, ma non esce niente. Fa qualche altro tentativo e se ne va scuotendo la testa.

Le docce

«È assurdo che in una spiaggia per i cani non ci sia una doccia per poterli lavare dopo il bagno in mare», dice un giovane di Ancona, in trasferta a Casabianca. A sentire il Comune, le cose adesso dovrebbero migliorare. Con il rinnovo dell'affidamento in house all'Asite della manutenzione del verde e della pulizia delle spiagge approvato mercoledì scorso in Consiglio comunale. Il primo spiega l'ente «prevede la manutenzione accurata di tutti gli spazi verdi, giardini, parchi pubblici, scuole e aree gioco per bambini, eseguito da una squadra specializzata e organizzata, con mezzi e attrezzature ad hoc». Il secondo «viene effettuato sia prima dell'inizio della stagione balneare, con una pulizia accurata e un livellamento dell'arenile, sia durante che dopo la stagione».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA