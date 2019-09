Emergenza debiti Ora l'Udicon aiuta chi è in difficoltà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIO FERMO L'associazione di consumatori e utenti Udicon ha attivato nella sede provinciale di Fermo in via Medaglie d'Oro 17/19 lo Sportello Sos sovraindebitamento, con lo scopo di fornire informazioni gratuite e assistenza ai cittadini per uscire da situazioni di indebitamento difficili. La sul sovraindebitamento, definita Antisuicidi, dà la possibilità di poter ridurre a stralcio i debiti di soggetti quali: privati e consumatori, professionisti, associazioni, imprese e soggetti non fallibili e porre così rimedio alle situazioni di...