Elettori al voto anche in altri sei Comuni del Fermano

FERMO Non solo il capoluogo di provincia. Tra qualche mese rinnoveranno le amministrazioni comunali anche altri sei Comuni del Fermano. Il più popoloso è Monterubbiano con 2.351 abitanti. La sindaca Maria Teresa Mircoli ha già deciso che non si ricandiderà. «Non ho fatto voto di prendere voti», dice e dichiara chiusa la sua esperienza amministrativa. Tenterà, invece, il tris Domenico Ciaffaroni, sindaco in carica di Montefortino. Il Comune di 1.214 abitanti dovrà decidere se accordare ancora la fiducia al primo cittadino uscente. In caso di riconferma, per Ciaffaroni sarebbe la quinta elezione vinta, dopo quelle del 1995, 1999, 2010 e 2015. Indeciso ancora se puntare al terzo mandato pure Marino Screpanti, primo cittadino di Montelparo dal 2010. Anche il Comune montano dovrà scegliere se optare per la continuità o preferire il cambiamento. In cerca del bis Marco Fabiani, sindaco uscente di Monteleone di Fermo che, con 436 abitanti, è il Comune più piccolo tra quelli al voto quest'anno. Cercherà la rielezione pure Fabrizio Vergari, sindaco di Santa Vittoria in Matenano. Deve, invece, ancora sciogliere la riserva sulla ricandidatura Giovanni Carelli che guida l'amministrazione comunale di Montottone. Era già stato sindaco del Comuni di 1.011 dal 2004 al 2009 e, secondo i rumors, sarebbe intenzionato a lasciare. Le prossime saranno settimane cruciali per capire se le indiscrezioni che circolano in questi giorni troveranno o meno conferma. Si inizia, intanto, a pensare alla composizione delle liste, anche se per i nomi è decisamente presto. Primi movimenti anche sul fronte delle opposizioni che proveranno a far cambiare aria ai sei Comuni.

