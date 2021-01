Efficienti e rapidi I tamponi di massa hanno superato ogni aspettativa

AMANDOLA Si è svolta nella massima efficienza organizzativa la maratona di 3 giorni dello screening di massa covid tramite tamponi rapidi antigenici per la zona montana del Fermano, previsto dalla Regione Marche nell'ambito del programma Marche Sicure. Molto oltre 1200 i partecipanti dei 6 comuni interessati dell'area dei Sibillini che nei tre giorni hanno fatto la fila in zona Pian di Contro di Amandola, nei pressi dello stadio per sottoporsi al test in modalità drive in, senza scendere dalla propria auto. La percentuale di positivi al covid19 è stata dello 0,4%, che si attesta un terzo al di sotto della media regionale dello 0,6%. Le persone risultate positive sono state sottoposte subito, tramite percorso dedicato, al tampone molecolare. L'area vasta 4 di Fermo ringrazia il comitato dei Sibillini della Croce Rossa Italiana che ha messo a disposizione ambulanza e operatori, la protezione civile locale e il comune di Amandola per la struttura, il servizio professioni sanitarie che ha organizzato l'evento, il personale medico ed infermieristico. Anche i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Andrea Putzu, in visita sul posto mercoledì pomeriggio, si sono complimentati per l'organizzazione impeccabile. Lo screening era diretto agli abitanti dei comuni di Amandola, Montefalcone Appennino, Smerillo, S. Vittoria in Matenano e Montelparo. Domani e domenica, sempre nella zona montana ma nell'area vasta 5 di Ascoli, i test si terranno nel Poliambulatorio di Comunanza per questo comune, e per Montemonaco, Force, Montedinove e Rotella.

Francesco Massi

