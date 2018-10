CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stato ha spiegato un lavoro sinergico con la Sua e il settore Viabilità. È un bando a procedura aperta, che prevede un punteggio complessivo di 100. 75 punti sono per l'offerta tecnica migliore, 20 per quella economicamente più vantaggiosa e 5 per la riduzione del tempo di consegna». In pratica, il progetto è pronto, ma le ditte dovranno proporre delle migliorie. Cinque gli ambiti da considerare: tipo di pavimentazione stradale, impatto ambientale, illuminazione delle rotatorie, drenaggi e tecnica costruttiva dell'attraversamento...