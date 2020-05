È ripartito abbastanza bene il turismo nell'area dei Sibillini dopo la riapertura agli spostamenti. I primi due fine settimana hanno visto un'ampia presenza di gente in montagna. È un turismo di prossimità, con provenienze non troppo lontane o comunque in ambito regionale, anche secondo le ultime disposizioni. Al momento è concentrato esclusivamente in una giornata di permanenza, il sabato o la domenica. La montagna offre aria pulita, natura incontaminata, prodotti enogastronomici e artigianali di eccellenza. Ma soprattutto qui il Covid19 non è arrivato. Inoltre offre maggiore sicurezza per le possibilità di distanziamento visti gli amplissimi spazi a disposizione. Quindi c'è una convinzione generale che la zona montana dei Sibillini possa essere il luogo giusto per le nuove vacanze ai tempi del Covid. Già presi d'assalto, anche nell'ultimo weekend, l'Infernaccio e il Santuario della Madonna dell'Ambro, quest'ultimo da sempre motore principale di attrazione turistica. Ripartita ottimamente, rispetto alla situazione attuale, anche la prima domenica di riapertura della chiesa del santuario alle celebrazioni eucaristiche. La messa principale delle 11 è stata celebrata all'aperto sul sagrato della chiesa con tanta gente distribuita tra la grande piazza, ai lati della scalinata, e sui prati. Tutto secondo le nuove disposizioni di sicurezza sanitaria ed una decina di volontari all'opera per regolare il flusso. «C'è stato un accedere continuo alla cappella della Madonna dice il rettore padre Gianfranco Priori con massimo 5 presenze per volta. Notevoli presenze anche nelle altre messe. In chiesa non più di 60 persone e altre fuori che hanno ascoltato tramite altoparlanti. Domenica 7 giugno la messa delle 17.00 sarà in onda su Radio Maria. Se il buongiorno si vede dal mattino e l'aurora ha fatto capolino, il sole non tarderà a splendere» conclude padre Priori.

