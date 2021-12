È allerta sulle guardie mediche «Ora basta con gli orari tagliati»

L'EMERGENZA

MONTEGRANARO Carenza di personale: la guardia medica notturna non può essere garantita per l'intera settimana. E' quanto scaturito dall'incontro tra il sindaco Endrio Ubaldi, l'assessore ai Servizi sociali Anna Lina Zincarini e il direttore dell'Area vasta 4, Roberto Grinta.

Una decisione che lascia contrariati gli amministratori che rilanciano: terminata l'emergenza Covid l'attuale presidio ospedaliero dovrebbe diventare un punto di primo intervento. «Abbiamo manifestato la ferma contrarietà alla situazione venutasi a creare - dice Ubaldi - e con l'occasione abbiamo persino chiesto un maggior orario per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Grinta ha subito chiarito che il servizio di guardia medica notturna non è stata soppresso, e che non corrisponde al vero il fatto che nelle scorse settimane la stessa non sia sempre stata disponibile». Nei fine settimana la sanità fermana manifesta carenza di personale medico: dunque, nell'immediato, sarà impossibile garantire il servizio sette giorni su sette. Più razionale ipotizzare una copertura per i primi cinque giorni settimanali, con il sabato con il servizio dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20. Vi è inoltre la possibilità, nell'arco di un mese, di ottenere la presenza notturna anche nel fine settimana. I vertici dell'Area vasta hanno assicurato un incremento delle ore per le prestazioni specialistiche di cardiologia e fisiatria, mentre in merito alla richiesta sul punto di primo intervento «al momento non è possibile fare programmi, in quanto con i fondi del Pnrr vi sarà un sostanziale cambiamento di tutto il sistema assistenziale ed emergenziale», rimarca la Zincarini. I membri di giunta ribadiscono la ferma «contrarietà a questa gestione sui servizi notturni, che di fatto mette il quinto Comune come numero di abitanti della provincia in una posizione svantaggiosa rispetto ad altri centri».

«Anche per la Potes, in passato data per certa a Montegranaro, è stata fatta un'ingiustizia ai danni della collettività. Faremo pertanto presente tale situazione sino al livello istituzionale regionale». Ubaldi chiosa ricordando che «Grinta ha chiesto tempo in più per approfondire al meglio l'intera questione, non escludendo di rivedere le scelte finora portate avanti e dicendosi disponibile a verificare la possibilità di aggiungere altre prestazioni ambulatoriali a breve termine».

