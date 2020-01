Due tuffi in mare Sfidano il freddo per la solidarietà

LA CURIOSITÀ

FERMO Parola d'ordine: solidarietà. E lo spirito che ha animato due gruppi di persone nel fare un tuffo nel giorno dell'ultimo dell'anno, in 25 quelli che hanno partecipato all'evento della contrada Campolege, e ieri, nel primo giorno del 2020, in sette quelli che hanno sfidato l'acqua gelida. Entrambi i tuffi si sono svolti sulle spiagge sangiorgesi. Alle 13.30 del giorno di San Silvestro, il tuffo promosso dalla contrada Campolege nella spiaggia di fronte allo chalet Duilio, ha visto partecipare i contradaioli e non solo. C'è lo spirito di solidarietà per raccogliere fondi, destinati ogni anno a una onlus. Acqua gelida anche il 1° gennaio: nello specchio d'acqua antistante lo chalet Quadrifoglio, un gruppo di sette sangiorgesi ha fatto il primo tuffo dell'anno. Quella di ieri è stata la terza edizione, di un'idea nata sui social per il Capodanno 2017, che allora vide solo tre persone, l'anno scorso quattro, e ieri ben sette. Con la partecipazione per la prima volta, anche di una donna. Al di là della goliardata e della sfida di amici, anche ieri è stato sottolineato lo scopo dell'evento: promuovere una raccolta di offerte in favore della Croce Azzurra sangiorgese.

Chiara Morini

