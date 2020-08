Due serate di grande festa con il mondo dello sport

L'INIZIATIVA

PORTO SANT'ELPIDIO La città che da sempre punta sullo sport per fare turismo non poteva farsi mancare una tappa con gli eventi sportivi, nonostante il Covid. Sono state annullate grandi manifestazioni in questo periodo, eventi che portavano una boccata d'ossigeno alle strutture ricettive e al commercio ma quello che si è perso si andrà a recuperare a fine estate perché è prevista una due giorni a tutto sport il 28 e 29 agosto. Ne dà comunicazione l'assessore elpidiense Elena Amurri. Martedì si andrà a spiegare nel dettaglio come si svolgerà la kermesse dal titolo raccontiamo lo sport. Due serate in compagnia dei grandi protagonisti del mondo sportivo con i racconti dei grandi risultati, le emozioni, l'adrenalina, i volti di chi ha fatto la storia e tanto altro. La giornalista Rai Simona Rolandi intervisterà: venerdì 28 agosto alle 21.30 Lorenzo Bernardi Mister Secolo e allenatore di pallavolo, Gianfranco Butinar , Maurizio Colantoni giornalista Rai e telecronista di volley. Sabato 29 alle 21.30 Sergio Brio giocatore, allenatore e opinionista, Riccardo Cucchi giornalista e radiocronista sportivo.

