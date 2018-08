Due piloni da ricostruire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INFRASTRUTTURAMONTERUBBIANO Ennesimo colpo di scena - si spera l'ultimo di una lunga serie che dura da quasi cinque anni - per la ricostruzione del ponte di Rubbianello, dopo che a fine luglio la Provincia di Ascoli ha passato il testimone alla Provincia di Fermo per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori. La novità riguarda due piloni che in un primo momento dovevano essere semplicemente consolidati mentre ora dovranno essere smontati e ricostruiti. Il crolloDal giorno del crollo, 2 dicembre 2013 causato da una piena del fiume, le zone di...