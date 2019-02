Due cantieri in via Bellesi ora si punta sul georadar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO Doppio cantiere in via Bellesi. Le due voragini che si sono aperte nei giorni scorsi non fanno dormire sonni tranquilli. Da venerdì la strada è chiusa al traffico. Ma di lì, ogni giorno, passano comunque centinaia di studenti. Ieri è arrivata la Soprintendenza. Un sopralluogo che si è concentrato soprattutto sulla prima buca, quella che si è aperta a due passi dall'arco di Sant'Antonio la sera del 7 febbraio. Dal cratere è infatti spuntato un arco, probabilmente medievale. L'area è transennata e il cratere, al momento,...