Donna di 61 anni muore al Murri E sulle strade nuovi controlli

Nuovo decesso all'ospedale di Fermo. La vittima è una donna del Maceratese, residente a Recanati, di 61 anni. Ieri mattina la situazione nei reparti era di 4 degenti in Rianimazione, 18 in Medicina Covid e 24 a Malattie infettive 24. Nessuno, invece, al pronto soccorso. Nel frattempo continuano i controlli su spostamenti e assembramenti. I controlli, già peraltro effettuati nelle scorse settimane, non mancheranno ovviamente durante le feste di Natale. Anzi, soprattutto nei giorni festivi, che il Governo, tranne da oggi a mercoledì (che sono stati lasciati gialli) ha diviso in rossi e arancioni, a seconda che siano giorni festivi e prefestivi (i primi) o feriali (i secondi). Lo ha ricordato anche la Prefettura che, a margine di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Vincenza Filippi, ha ricordato che da una parte ci saranno i controlli e dall'altra ci si affida al senso civico della popolazione. Con controlli serrati per verificare il rispetto delle normative che limitano circolazione e spostamenti delle persone e apertura delle attività commerciali, volute per cercare di bloccare la trasmissione del Coronavirus. Lo scopo è evitare che nelle gestività aumentino i contagi. E sono stati predisposti anche servizi di presidio sulle strade.

