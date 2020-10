Donati insiste «Assunzioni insufficienti Serve di più»

7«Che fine ha fatto la promessa di nuove e cospicue assunzioni di personale per il dipartimento di prevenzione?». A chiederlo è Giuseppe Donati della Cisl Fp che torna a insistere sul problema del personale. «La battaglia e il contrasto al contagio - scrive - si combattano e si vincono soprattutto sul territorio, con la prevenzione e con l'individuazione dei positivi asintomatici attraverso una straordinaria compagna di tamponi a cui sottoporre cittadini e lavoratori, assistendo i malati non sintomatici a domicilio per evitare l'assedio all'ospedale. A fronte di tutto ciò, stiamo purtroppo assistendo a una timida e quindi insufficiente campagna di assunzioni. I nuovi assunti si contano sulle dita di una mano. Nonostante gli impegni assunti almeno sulla carta, da Asur Marche e Regione di potenziare gli organici dei Servizi di igiene e sanità pubblica per sopperire alla carenza di figure proprie di questa area, deputate per competenza e professionalità a seguire e monitorare i tantissimi malati in quarantena, il risultato ottenuto è misero. Parliamo di assistenti sanitarie ma anche di figure di supporto amministrativo. Dove sono le nuove assunzioni? Il risultato di queste carenze è il super lavoro richiesto a chi deve eseguire i tracciamenti dei positivi. Tale situazione sta diventando insostenibile e la causa è sempre la solita: carenza di figure appropriate per le necessità operative, dovuta in particolare al rapido esaurimento delle graduatorie in essere ed alla presenza di vincoli burocratici per l'assunzione di personale, insuperabili anche in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo». Donati ricorda anche i problemi legati agli infortuni sul lavoro che restano sempre numerosi: ma anche in questo caso non ci sono stati incrementi di personale nei servizi che si occupano di questi problemi.

