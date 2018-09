Domeniche e festivi aperti sì o no Divisi i commercianti del Fermano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DIBATTITO FERMO Parola d'ordine: prudenza. E' questo l'atteggiamento delle associazioni di categoria, in merito al dibattito che in questi giorni tiene tutti incollati davanti ai telegiornali o sulle pagine dei quotidiani. Fa discutere la proposta del governo di tenere chiusi i negozi la domenica, ma da quello che emerge è che o si sta tutti chiusi, o si sta tutti aperti. E non sarebbe nemmeno sbagliato dare la possibilità di derogare alla chiusura, soprattutto nei centri storici o turistici.La posizioneAl momento la Confesercenti non ha...