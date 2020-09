Domani i nuovi sindaci dei sei piccoli Comuni

LE URNE

FERMO Sfida all'ultima scheda nei piccoli Comuni del Fermano. Per nessuno dei sei in cui si vota è previsto il ballottaggio, il che rende la competizione ancora più accesa. Domani mattina si sapranno i nomi dei nuovi sindaci. Intanto, la tensione accumulata nelle ultime settimane è diventata palpante. I dati sull'affluenza delle 19 di ieri piazzano sul podio Monteleone di Fermo (46,48%), Montefortino (41,02%) e Montelparo (37,91%), che supera di un soffio Monterubbiano (37,81). Sopra il 37% anche Santa Vittoria in Matenano (37,20%). Sotto, invece, Montottone (35,89%), il Comune, tra i sei, con la percentuale più bassa di votanti.

Battaglia rosa

Battaglia tutta in rosa a Monterubbiano, teatro della sfida tra Annamaria Albanesi e Meri Marziali. Dopo l'addio di Maria Teresa Mircoli, da domani il Comune valdasino, l'unico sopra i duemila abitanti tra i piccoli al voto, avrà una nuova sindaca. Rush finale anche a Montefortino, dove la gara è tra il sindaco uscente, Domenico Ciaffaroni, e Francesco Petrocchi. In caso di rielezione, per Ciaffaroni sarebbe il terzo mandato consecutivo e il quinto, in totale, alla guida del Comune montano.

Le sfide

Punta al tris pure Marino Screpanti, sindaco uscente di Montelparo. Proverà a impedirglielo Nazareno Marcantoni. Alla prova del bis Giovanni Carelli, a Montottone, e Marco Fabiani, a Monteleone di Fermo. Il primo, che era già stato sindaco dal 2004 al 2009, se la vedrà con Nazzareno Grazioli. Il secondo, che chiude quest'anno il suo primo quinquennio alla guida del paese, con Mauro Paoletti. Incrocia le dita Fabrizio Vergari. Il sindaco uscente di Santa Vittoria in Matenano gareggia, infatti, da solo. Per essere rieletto, dovrà battere il quorum. Dovrà, cioè, sperare che vada alle urne la metà più uno degli aventi diritto al voto. Non solo. Perché riconferma sia, almeno la metà dei voti espressi dovrà essere valida. Il primo giorno di voto, in tutti i sei Comuni, si è svolto in modo regolare. Ma l'incognita astensione resta. I piccoli centri dell'entroterra sono, infatti, quelli con la popolazione più anziana. Quella più vulnerabile e che, per paura del Covid, potrebbe decidere di restare a casa anche oggi.

Le urne

A onor del vero, c'è da dire che, di votanti attempati, ieri, nei seggi, se ne sono visti diversi. Segno che l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale resta un momento cruciale nella vita dei piccoli borghi. Motivo per cui chi ha sempre votato, nonostante le pluridecennali primavere sulle spalle, non sembra intenzionato a lasciarsi impaurire dal virus ed è pronto a dare, ancora una volta, il suo contributo alla democrazia cittadina. Nei piccoli comuni, il voto arriva al termine di una campagna elettorale quanto mai accesa. Tre dei sei che rinnovano l'amministrazione appartengono, infatti, all'area montana, quella che più ha risentito del terremoto e dei suoi effetti devastanti. Anche se sono passati quattro, come noto, la maggior parte delle criticità non sono state risolte. Sisma e ricostruzioni hanno, perciò, avuto un ruolo centrale nel dibattito delle settimane prima del voto. Altro tema caldo, che accomuna tutti e sei i Comuni, è quello dello spopolamento. Proposte per ridare vita ai centri storici e offrire opportunità ai giovani rimasti, per far sì che non vadano in cerca di lidi migliori, hanno riempito i programmi dei candidati.

