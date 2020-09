Dodici classi dello scientifico trovano posto al Fermo Forum

LA NOVITÀ

FERMO Dodici classi del Liceo scientifico, quest'anno, andranno a scuola al Fermo Forum. È la soluzione trovata dalla Provincia per risolvere i problemi legati ai lavori in corso nella sede di viale Trento e alla conseguente penuria di spazi. La nuova sede, una volta sistemata, ospiterà dodici classi del Calzecchi Onesti. Le altre resteranno nella plesso storico. «La struttura individuata, che ha una superficie complessiva di 1.300 metri quadrati, fa sapere la Provincia è una porzione di fabbricato ricompresa nel più ampio complesso edilizio più comunemente denominato Fermo Forum, sito in via Giovanni Agnelli, nel quartiere di Molini Girola». A occuparsi dei lavori di adattamento sarà la ditta proprietaria dell'immobile. I locali dovranno essere pronti il prima possibile, per permettere agli studenti di tornare in classe. L'obiettivo è traslocare entro la prima metà di ottobre. «L'operazione fa sapere l'ente guidato da Moira Canigola , come le altre in corso negli altri istituti, è legata alla soluzione delle problematiche derivanti dal Covid-19, che impongono specifiche misure di sicurezza ai fini della riapertura del nuovo anno scolastico. In particolare, nel Liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo, a causa dell'applicazione delle misure di sicurezza legate alle norme anti-contagio, della crescita di iscritti e di altre condizioni ambientali, non sarà possibile, nell'immediato avvio dell'anno scolastico, ospitare nel plesso le 44 classi in cui è suddivisa la popolazione studentesca della scuola». Nel plesso di viale Trento sono anche in corso interventi di adeguamento e miglioramento sismico che hanno complicato le cose, rendendo ancora più difficile trovare spazi sufficienti per ospitare tutti gli studenti in sicurezza. Da qui, la ricerca di una nuova sede, da parte della Provincia, per accogliere alcune classi. Se tutto andrà bene, i ragazzi potranno prendere possesso dei nuovi spazi a ottobre. Nel frattempo, faranno lezione a distanza.

