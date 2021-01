DIFFUSI I DATI AGGIORNATI SU CONTAGI E QUARANTENE ECCO I COMUNI COVID FREE

LA SANITÀ

FERMO Il Murri è in piena emergenza. Ieri, i pazienti positivi erano 107 (30 in Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva, 21 in Medicina Covid 1, 14 in Medicina Covid 2, 25 in Chirurgia, 6 in Area grigia, 6 in Pronto soccorso). Nel pomeriggio, 14 sono stati trasferiti a San Benedetto, dove lunedì erano già stati trasportati altri due pazienti. Al Murri, le ultime due vittime del virus sono un'80enne di Fermo, morta l'altro ieri, e un'85enne di Sant'Elpidio a Mare, deceduta nella notte tra lunedì e ieri.

In ospedale, continuano i tamponi su pazienti e sanitari. Tra questi ultimi ci sarebbero altri positivi che si andrebbero ad aggiungere ai 41 dei giorni scorsi. Una situazione che allarma e che, se non arriveranno rinforzi, potrebbe mettere a rischio l'operatività dell'ospedale, passato alla fase 3. Da qui la proposta di chiedere aiuto ai medici della Protezione civile. A lanciarla è la Cgil di Fermo. «La riprogrammazione del Murri spiega Roberto Lanfranco comporta una riduzione delle sedute di sala operatoria, proprio mentre in questi mesi c'era stato uno sforzo enorme da parte degli operatori per il recupero delle liste e delle sedute in attesa di interventi. Contestualmente, si ridurrà l'attività ambulatoriale e di degenza e saranno garantite solo le urgenze». Cosa che il Fermano non può permettersi, perché «il diritto alle cure va salvaguardato e garantito».

La crisi approda in Regione, con un'interrogazione dei consiglieri Pd Cesetti, Mangialardi e Carancini. «Quali immediati provvedimenti si intendano adottare per ripristinare presso l'ospedale Murri di Fermo l'erogazione delle prestazioni e delle cure necessarie ai cittadini della provincia di Fermo?», la domanda a cui il presidente Acquaroli e l'assessore alla Sanità Saltamartini dovranno rispondere. Quello scoppiato al Murri è il secondo importante focolaio che ha interessato il capoluogo. Il primo, al Sassatelli, si è stabilizzato su 78 ospiti positivi. Di questi, 24 si trovano nella Rsa di Campofilone, 15 nella residenza Covid (ex terapie intermedie) di Sant'Elpidio a Mare, 11 nella Rsa di Ripatransone, 6 a Villa Serena di Jesi, 5 nella residenza protetta di Montegranaro, mentre 8 sono ancora ricoverati al Murri. Nove gli ospiti finora deceduti. Ventiquattro quelli negativi presenti nella casa di riposo, dove si è concluso l'affiancamento dei quattro infermieri e del medico dell'Aeronautica militare, arrivati in aiuto del personale decimato dal Covid. Che, adesso, comincia a stare meglio. Stanno, infatti, iniziando a rientrare gli oss risultati positivi.

Gli operatori disponibili, al momento, però, sono solo 13 su 39. Alcuni hanno fatto il tampone di controllo che ha dato esito indeterminato e sono in attesa di ripeterlo. In servizio ci sono un coordinatore infermieristico e un infermiere. Altri quattro rientreranno se il tampone sarà negativo. Intanto, ieri, la curva dei contagi ha rallentato. I nuovi casi registrati sono stati 37. E sempre ieri la Regione ha reso accessibili i dati di contagi e quarantene, finora prerogativa dei sindaci. Nella nostra provincia, i positivi hanno superato quota 1.200. Sette i Comuni Covid free (Montefalcone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Ortezzano, Smerillo, Monsampietro Morico e Monte Vidon Combatte). Fermo è il Comune con il maggior numero di contagi (323 e 386 persone in quarantena). Di poco più bassi i numeri di Porto Sant'Elpidio (308 positivi e 329 persone in quarantena). Praticamente identici i dati di Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare, entrambi con 114 contagiati e, rispettivamente, 125 e 128 persone in quarantena. A scendere, Monte Urano ha 79 positivi e 88 persone in quarantena, Montegranaro 73 e 82. Nella media Valtenna, è Montegiorgio il Comune con più contagi (39) e quarantene (53). Migliora la situazione di Montappone, dove i positivi sono 8 e gli abitanti in quarantena 13. In Valdaso, i numeri più alti li ha Altidona (22 positivi e 24 quarantene).

