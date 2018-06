Diamo Smalto alla Città in campo anche i residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVEFERMO Due importanti iniziative portate avanti dall'assessorato all'ambiente per la cura del parco del Girfalco, da sempre fiore all'occhiello della città. Si è concluso nei giorni scorsi il lavoro di cura e messa in sicurezza dei cedri del Libano del parco del Girfalco da parte della squadra di three climbing guidata dall'agronomo Massimo Rabottini.La squadra ha proceduto ad una rilevazione dei dati di monitoraggio del pino halepensis a fianco della Casina delle Rose, che ad oggi, dopo l'intervento di messa in sicurezza dei...