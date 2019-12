Deposito Steat, ora è scontro Due sindaci pronti al ricorso

IL CONTENZIOSO

FERMO Il 2020, per la Steat, rischia di aprirsi nel peggiore dei modi. Sono almeno due i Comuni intenzionati a far luce sull'operazione Santa Lucia. Hanno messo le carte in mano agli avvocati e paventano di portare la faccenda dell'acquisto dell'ex stazione all'attenzione della Corte dei conti. Una possibile stangata per la società del trasporto pubblico locale che ha comprato l'area di via Salvo D'acquisto per 1,550 milioni. Per ora, le amministrazioni che vogliono vederci chiaro sono due: Torre San Patrizio e Rapagnano. Presto, però, se ne potrebbero aggiungere altre. Entrambe hanno chiesto e ottenuto i documenti della società, tra cui il bilancio 2018 e i verbali dell'assemblea del 4 novembre.

I controlli

In questi giorni i conti della Steat sono passati al setaccio. Se esposto sarà o no si saprà passato Capodanno. Luca Leoni per ora non si sbilancia. Il sindaco di Torre San Patrizio, che per primo ha sollevato dubbi sulla trasparenza dell'operazione, si limita a confermare di essersi rivolto a un avvocato per capire se ci sono o meno gli estremi per denunciare. «Cerchiamo dice di tutelare la comunità e la stessa società. Da parte di un socio, è legittimo chiedere spiegazioni in un'operazione così importante». Per vederci chiaro sull'affaire Santa Lucia, il Comune di Rapagnano ha nominato un consulente. «Siamo rimasti sorpresi dalla vicenda fa sapere il sindaco Remigio Ceroni e abbiamo ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti». Quello che i due Comuni, soci rispettivamente al 0,169% e al 0,072%, vogliono capire è perché la società si sia decisa a comprare l'area solo dopo che il Demanio l'ha messa all'asta e se ha davvero i conti in ordine.

Gli obiettivi

«L'impressione dice Ceroni è che la Steat non volesse comprare. Poi, a quanto pare, ha cambiato gli obiettivi lungo la strada. Perché?». «La società prosegue è indebitata per effetto del fatto che la Regione non le riconosce il corrispettivo chilometrico che meriterebbe. E ora dovrà pagare circa 1,8 milioni per l'area di Santa Lucia. Ci sembra una scelta strategica sbagliata, perché c'è il rischio di un'ulteriore difficoltà economica che non vorremmo ricadesse sui Comuni». Il 4 novembre, il giorno in cui l'assemblea dei soci ha votato l'ok all'acquisto dell'area, ratificando la decisione del Cda e sottraendola al vincitore dell'asta (l'imprenditore Mauro Cardinali), Leoni e Ceroni non c'erano. C'era, invece, Marco Rotoni. Il sindaco di Servigliano è stato l'unico a votare contro l'operazione (per delega, ha votato no anche per Montegiorgio). «È evidente che non c'è stata una visione chiara della vicenda. Il mio dissenso e i suoi motivi li ho esposti all'interno dell'assemblea», dice, anticipando che non andrà a ingrossare le fila dei Comuni che vogliono far luce sulla questione. Del caso si sta interessando Giuseppe Villa. L'avvocato ed ex consigliere regionale sta studiando le carte «nell'interesse di qualche privato». «La Steat è una società di servizi a capitale pubblico o una Spa che fa speculazione edilizia?», si chiede, promettendo battaglia se dai controlli dovesse venir fuori qualcosa di strano.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

