Deposito Steat Giorni decisivi per l'ex stazione

IL DIBATTITO

FERMO Giornate campali per l'ex stazione di Santa Lucia. Il 4 novembre si riunirà l'assemblea straordinaria della Steat. I soci saranno chiamati a decidere sul futuro dell'attuale deposito della società del trasporto pubblico locale. Domani, a riunirsi, sarà la commissione comunale chiesta e ottenuta da una parte della minoranza. Il nodo da sciogliere è soprattutto uno: finanziare o meno la ricapitalizzazione delle Steat. Mettere, cioè, sul piatto della bilancia i 900mila euro mancanti per consentire alla società di far valere il diritto di prelazione e di strappare così di mano a Cardinali l'area di via Salvo D'Acquisto. Una decisione corale, che i soci dovranno prendere insieme. Il voto che pesa di più è quello della Provincia che detiene l'84% della società, ma che da sola potrà fare poco. Determinante, quindi, sarà il parere del Comune di Fermo che ha il 9,7% della Steat e che si era detto pronto a comprare un terzo dell'ex stazione Domani se ne saprà di più. Dopo che gli amministratori comunali saranno usciti dalla riunione a porte chiuse. Una scelta, quella di non rendere pubblica la discussione, duramente criticata da Sonia Marrozzini che parla di «decisione grave e inaspettata». «Cosa c'è di segreto sul tema dell'asta dell'ex stazione di Santa Lucia? Quale pregiudizio può avere il Comune, oltre a quello grave già arrecatogli con le incredibili scelte di questa Amministrazione? Perché si vuole colpire il dibattito democratico pubblico, la trasparenza e la partecipazione anche di tutte quelle realtà sociali che nella vicenda hanno fatto sentire la loro voce?», si chiede la capogruppo di Articolo Uno. Preoccupato per il futuro di Santa Lucia anche il Coordinamento ambientalista del Fermano. Non vuole «ledere gli interessi del privato né screditarlo», l'unione delle associazioni capeggiata da Italia Nostra. Considera, però, l'area dell'ex stazione «utile allo sviluppo urbanistico e sociale della città». Per questo, «ritiene debba essere perseguito a ogni costo l'interesse pubblico». Tradotto: la Steat eserciti il diritto di prelazione, «di concerto e con il sostegno del Comune di Fermo».

