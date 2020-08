Deduzione forfettaria I camionisti scalpitano

7Siamo ormai ad agosto e come ogni estate molte imprese dell'autotrasporto si trovano alle prese con la questione delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate, da presentare in dichiarazione dei redditi: «Ma questa non è un'estate come un'altra, e per le aziende è fondamentale avere la certezza di poter contare su queste deduzioni: come Cna Fita confidiamo negli impegni presi dalla ministra De Micheli». Lasciano poco spazio all'immaginazione le parole del portavoce territoriale Cna Fita Emiliano Tomassini, che spiega come ancora una volta si sia in grave ritardo, con conteggi incerti e da riaprire: «Con le deduzioni forfetarie molte imprese del settore possono beneficiare di una riduzione media delle tasse che va da 3 a 10mila euro per ogni titolare di impresa che guida personalmente il camion. Risorse che rischiano di essere inutilizzabili se il Ministero non comunicherà disposizioni per rendere nota la cifra da prendere a riferimento. E dopo questa determinazione attendiamo le istruzioni dell'Agenzia dell'Entratei». Si dovrà sperare nel poco tempo utile rimasto per consentire alle imprese di effettuare la dichiarazione dei redditi e pagare le imposte entro il 20 agosto. «Il solo pensare di non poter utilizzare le deduzioni o pagare sanzioni per l'intempestivo versamento delle imposte, è inaccettabile rimarca Tomassini - soprattutto in questo momento di estrema emergenza». Ma i problemi non finiscono qui: «Il rischio fallimento c'è ricorda il direttore generale della Fermo Alessandro Migliore anche a causa delle continue dilazioni di pagamento. Il 65% delle imprese non riesce ad incassare i pagamenti per i servizi svolti. La metà di queste è a rischio default entro settembre».

