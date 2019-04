De Grazia: «Troppe anomalie ma anche dubbi sull'efficacia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INTERVISTA FERMO È ancora presto per fare bilanci, ma sul reddito di cittadinanza qualcosa sembra non tornare. Alessandro De Grazia, segretario provinciale Cgil, come vanno letti questi primi dati? «Sia in quelli nazionali che in quelli locali c'è qualche anomalia tra i tassi di disoccupazione e le domande presentate. Se ne aspettavano di più sia per il reddito che per le pensioni e invece emergono fenomeni strani, come in alcune regioni del sud dove i numeri sono inferiori a quelli di alcune del nord». E nel Fermano? «Nelle Marche,...