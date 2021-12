Dallari resta fino al 2024 «Eccellenza per Otorino»

IL REPARTO

FERMO Grande impegno in questo difficile periodo anche per il reparto di Otorino retto dal primario Stefano Dallari, il quale ricorda che comunque «abbiamo continuato a fronteggiare regolarmente i casi tumorali. La realtà fermana non evidenzia una situazione critica per le conseguenze dei ritardi di diagnosi.

«Sono convinto che questo sia dovuto in buona parte ai rapporti di collaborazione capillare e personale con i medici del territorio. Negli ultimi tempi ho avuto il piacere di essere rinnovato come direttore del dipartimento chirurgico e mi è stato concesso di restare in servizio fino al 2024. Questo mi ha entusiasmato e rinvigorito: la richiesta di restare da parte dei miei collaboratori, il loro costante incoraggiamento affinché rimanessi, rappresenta la più importante gratificazione della mia carriera. Desidero quindi portare avanti le prestazioni di eccellenza della nostra unità: il mese scorso abbiamo inserito il quattordicesimo orecchio bionico. Altri 3 interventi sono in programma a breve. Proseguiamo nell'utilizzo dell'esoscopio tridimensionale e ne stiamo perfezionando e ampliando i campi di utilizzo. Nel prossimo triennio voglio far crescere i miei collaboratori, in particolare sotto l'aspetto chirurgico. Quando uscirò di scena, l'Otorino di Fermo deve rimanere un'eccellenza al servizio degli abitanti del suo territorio, che debbono avere risposte locali adeguate, senza doversi spostare».

