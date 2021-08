Dall'ingegnere edile alla giovane dietista È la sera delle dame

LA RIEVOCAZIONE

FERMO Incredule, emozionate, felici. Stasera le dame della Cavalcata dell'Assunta si mostreranno per la prima volta al pubblico. Tradizione vuole che il debutto avvenga nella sera della Tratta dei Barberi. L'abbinamento di cavalli e contrade comincerà alle 21.30 in viale Vittorio Veneto, dove il sorteggio è stato spostato per il Covid. Gli spettatori saranno al massimo 199, muniti di Green pass. La serata, che sarà presentata dalla giornalista della Gazzetta di Siena, Eleonora Mainò, verrà introdotta da un breve corteo.

La cerimonia

Quando il priore e la cerimoniera di Torre di Palme le hanno detto che quest'anno sarebbe toccato a lei, Denise Damiani non poteva crederci. «Non me l'aspettavo. Ci ho messo un po' a realizzare che fosse vero», racconta la 24enne, dietista, attiva in contrada fin da piccola assieme alle due sorelle e tamburina per una decina d'anni. Ad appassionarla ai colori gialloverdi, spiega, è stato il papà. Mariacristina Imperato, questo giorno, lo aspettava da tempo. L'abito della dama di Pila, la parrucchiera di 27 anni, avrebbe dovuto vestirlo già qualche anno fa. Poi, tra una cosa e l'altra, il suo turno è slittato. Ora che è arrivato dice di sentirsi onorata. «Sono sempre stata dietro le quinte. L'idea di essere protagonista mi emoziona», spiega la cerimoniera dei biancocelesti, con dieci anni da sbandieratrice alle spalle. Delle dieci dame, Agnese Farina è la più giovane. Compirà 19 anni a dicembre. Dopo la maturità, si è iscritta a Scienze dell'educazione. «Sfilo da quando sono bambina. Crescendo, sono entrata a far parte dei tamburini», dice la dama di San Martino. Che, per farsi coraggio, ha chiesto consiglio alle più grandi. Per Francesca Bianconi, essere la dama di San Bartolomeo è «un riconoscimento per l'impegno e la costanza verso la contrada»: 28 anni appena compiuti, ingegnere edile, in mezzo ai rossoneri dice di esserci nata. «Ho sempre dato una mano. Faccio parte degli sbandieratori da quando è nato il gruppo», spiega. E dopo 15 anni da tamburina, Lucia Perticari si sente tutt'uno col gruppo. La dama di Molini Girola ha 23 anni e fa la geometra. «Sono contenta. È un ruolo importante che cercherò di onorare al meglio. Stare molto al centro dell'attenzione un po' mi crea ansia, ma sono sicura che sarà molto bello», dice. Storica tamburina anche Silvia Squarcia, di Fiorenza. 26 anni, insegnante di asilo nido, è figlia d'arte. La mamma è stata la dama dei biancoviola nel 1999. «Essere dama quest'anno spiega ha un significato particolare. È come un nuovo inizio». Allegra, forte e risoluta, pronta a buttarsi a capofitto in ogni iniziativa. Si descrive così Eleonora Mari, dama di Campolege. Contradaiola da più 17 anni, dice di avere lo stesso entusiasmo dell'inizio. Campiglionese doc, Gaia Pistolesi non si tira mai indietro quando c'è da dare una mano. La passione per i gialloneri racconta gliel'ha trasmessa la famiglia.

I ruoli

Figurante, tamburina, responsabile della comunicazione: un'escalation quella di Letizia Bianchini dentro la contrada di Capodarco. Di sé dice di essere solare, decisa e propositiva, con tante idee da proporre. 24 anni, studentessa, Lucrezia Cocci è un concentrato di energia. La dama di Castello è cresciuta tra i tamburini gialloblù. Da alcuni anni fa anche parte del direttivo della contrada. Accanto a loro, infine, la dama del Palio, Erika Ricci, dama di Pila di due anni fa.

