Dal robot a Emodinamica «Ora il sindaco si muova»

L'APPELLO

FERMO Un consiglio comunale aperto sulla sanità. Dove presentare un «documento ampiamente condiviso». E il «coinvolgimento diretto» di Paolo Calcinaro, presidente della Conferenza dei sindaci del Fermano e «massima autorità istituzionale e politica provinciale in materia di sanità».

L'impegno

Li chiede Paolo Nicolai (nella foto). Il consigliere comunale del Pd vuole chiarezza sulle prossime mosse della Regione. Robot chirurgico, Emodinamica, pronto soccorso, nuovo ospedale: i nodi da sciogliere sono sempre gli stessi. «Sul futuro della sanità fermana, dai vertici della Regione, giungono notizie contraddittorie», spiega Nicolai. «Il nuovo direttore, Roberto Grinta, non si è ancora espresso sulle prospettive della nostra Asur», prosegue. L'arrivo al Murri del robot promesso dall'amministrazione Ceriscioli sarebbe a rischio. Rispondendo all'interrogazione del consigliere regionale Fabrizio Cesetti, l'assessore alla Sanità, Filippo Salmartini, non ha precisato dove il macchinario conteso verrà installato. «Si era concordato sul valore della robotica nel Fermano, con conseguente investimento per la tecnologia. Oggi, assistiamo al gioco delle parti dove si cerca di mettere in discussione il finanziamento che dovrebbe ricadere nel nostro territorio. Un modo strategicamente chiaro per indebolirci a vantaggio delle aree vaste limitrofe?», si chiede Nicolai. Per il quale sull'Emodinamica «si era avviato un percorso di volontà politica per l'attivazione del servizio, che adesso viene messo in discussione. Non vediamo progressi sugli investimenti, soprattutto per il personale e per le risorse materiali», dice il consigliere dem. E poi la direzione medica «ancora vacante» e «nessun progetto reale per il pronto soccorso». Fino al nuovo ospedale. «Non vorremmo che ci sia la volontà politica di svuotarlo con azioni di depauperamento dei servizi in favore di altre province», ipotizza Nicolai. «L'assessore Saltamartini prosegue non ha mai chiarito il percorso di sviluppo sanitario legato al nostro territorio e, quindi, non ci garantisce».

I timori

«Finora - riprende - abbiamo sentito solo un programma strampalato di volontà di riaprire i piccoli nosocomi. Un vero specchietto per le allodole, che non valuta quello che è accaduto dopo l'emergenza Covid e che cozza con le indicazioni del Governo centrale. Non siamo di fronte a ragionamenti di campanilismo sanitario, ma al diritto dei cittadini fermani ad avere un servizio all'altezza».

fr. pas.

