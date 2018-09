Dai rifiuti nasce il biogas un progetto da 13 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNO FERMO Il nome, ai più, dirà poco. Ma i biodigestori sembrano il futuro dello smaltimento dei rifiuti. Almeno secondo il Comune di Fermo che si sta attrezzando per dotarsi di uno di questi impianti. Il progetto, piuttosto costoso si parla di circa tredici milioni , per ora è in fase embrionale. La decisione sarà presa entro i primi mesi del prossimo anno.Lo sviluppo«Si tratta spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Ciarrocchi di un progetto fondamentale per la nostra città, di cui si parla già da tempo. Abbiamo fatto una...