Dagli sfollati al social housing Ecco il piano casa sui Sibillini

AMANDOLA Saranno pronti per l'estate i trenta appartamenti in via Pignotto, ad Amandola. Ne è certo il sindaco Adolfo Marinangeli che sta seguendo i lavori. Anche ieri, le tre ditte pugliesi erano all'opera. Il cantiere è partito agli inizi di dicembre. Ad oggi le fondamenta sono praticamente finite e tra qualche mese le famiglie che ne hanno fanno richiesta potranno sistemarsi.

Ad abitarci saranno trenta nuclei rimasti senza casa dopo il terremoto del 2016, ora in affitto o nei moduli abitativi montati a inizio 2017. Gli appartamenti saranno di diversa metratura 40, 60 e 80 metri quadri e i destinatari sono già stati tutti individuati. 3,850 milioni il costo dei lavori, finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se e quando le famiglie, tutte con abitazione inagibile (scheda E), torneranno a casa, gli appartamenti resteranno a disposizione del Comune. «Il progetto è di farne un social housing spiega Marinangeli per giovani coppie e anziani e ben si sposa con il nostro contesto abitativo». Tecnologici e a risparmio energetico, gli appartamenti sfrutteranno anche la domotica. Attraverso un sistema che, da remoto, permetterà di controllare la qualità della vita degli anziani autosufficienti che ci abiteranno, in modo che possano mantenere una loro autonomia, senza andare a vivere in strutture specializzate. Gli altri sedici appartamenti finanziati per 1,6 milioni dalla Presidenza del Consiglio saranno realizzati all'interno di quattro scuole di campagna e due palazzi storici del centro.

«Anche qui fa sapere il sindaco i lavori sono a buon punto e contiamo di consegnarli per la fine della primavera». Se tutto procederà bene, per l'estate tutte le 46 famiglie si erano esse in lista a giugno 2017 avranno una nuova casa. Una scelta, quella fatta dal Comune di puntare sugli appartamenti, che potrebbe risultare vincente. Oltre a risolvere un'emergenza che si protrae davvero da troppo tempo, infatti, sarà anche un'occasione per riqualificare immobili in disuso e per offrire nuove opportunità ai cittadini.

