Da Vinci-Ungaretti Una Settimana per la creatività

7In archivio la Settimana della creatività alla Da Vinci-Ungaretti di Fermo il cui istituto, si legge in una nota, ha come «obiettivo prioritario lo sviluppo delle competenze chiave. Una di esse è Agire in modo autonomo, responsabile, critico ed è stata al centro della Settimana della creatività. Durante questo periodo di sospensione delle ordinarie attività didattiche docenti e alunni sono stati impegnati nella realizzazione di un gran numero di laboratori quali burraco, prove di teatro, il treno, la buona web radio. Le notizie che meritano di essere raccontate, speak easy, la geometria a portata di piega: origami e frattali, learning English with songs, pizzica salentina, osservazioni dirette al microscopio: il viaggio nel microcosmo, arrampicata, sbandieratori, tamburini, robotica, maglia e uncinetto, pet therapy , il murales, creare. Un salto anche alla Mentuccia alla scoperta degli alberi del parco. Quindi i giochi tradizionali, gli scacchi, fare musica al pc, pittura, bottega della ceramica, kung fu. Le attività vengono prima proposte, progettate, adeguatamente programmate, quindi offerte alla libera adesione degli alunni che si riuniscono in laboratori verticali, orizzontali, elettivi. A tali attività sono interessati tutti gli studenti e i docenti, supportati da esperti, in un coinvolgimento pieno di passione e di motivazione per potenziare e stimolare le capacità espressive, creative, manipolative, ginniche di tutti e di ciascuno. I laboratori costituiscono un'occasione di crescita e un'opportunità per acquisire progressivamente fiducia nelle proprie capacità di espressione, migliorando l'integrazione ed il senso di appartenenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA