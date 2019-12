Da tutta Italia per sostenerlo «Grande gioia»

LE REAZIONI

FERMO Non l'hanno mai abbandonato, gli sono stati vicino fin dall'inizio creando un comitato pro Verde Mare subito dopo il primo sequestro, hanno macinato chilometri su chilometri per essere presenti alle udienze, convinti, in ogni istante, dell'innocenza di Felice Chiesa. Sono i vacanzieri del Verde Mare, persone provenienti da ogni angolo d'Italia che da 20, 30 o addirittura 40 anni, sceglievano di trascorrere le loro ferie estive a Marina Palmense e che si sono visti di colpo privati non di un semplice luogo di vacanza ma di una famiglia. Perché al Verde Mare, spiegano, hanno trascorso le estati con i loro figli prima e con i nipoti poi, costruendo memorie indimenticabili. La signora Anna viene da Roma, anche se, confessa, ha origini marchigiane, «quando io e mio marito abbiamo iniziato a frequentare il campeggio racconta mio figlio aveva appena fatto 5 anni, oggi ne ha 50, quello era il nostro posto, i nostri ricordi più belli vengono da lì. Tre anni fa ce lo hanno tolto, ma adesso finalmente potremo tornarci. Ascoltare la sentenza è stata una grande emozione, non vedo l'ora che arrivi l'estate per venire al Verde Mare». Diversa città di provenienza ma stesse emozioni per Sergio, da Milano al Verde Mare tutti gli anni fino al 2016 insieme alla famiglia. «Lo frequentiamo da una ventina d'anni spiega prima con mia figlia piccola, di recente con i nipotini. Ho seguito fin dall'inizio questa vicenda, è stato stressante anche per noi, ma oggi finalmente è stata fatta giustizia». Sono loro, spiega Chiesa che mi hanno permesso di andare avanti, «mi hanno chiamato, mi hanno scritto su whatsapp, non mi hanno mai lasciato solo nemmeno per un attimo, non so davvero come ringraziarli». E tra un abbraccio e una foto ricordo Chiesa svela a tutti un segreto, «stanno scrivendo un libro su di me, sulla mia vita - in 90 anni ne ho viste tante - e ovviamente su questa vicenda. Il titolo è Come ho imparato ad essere Felice e oggi, finalmente, felice lo sono davvero, non solo di nome ma anche di fatto».

