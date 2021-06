Da Shakespeare al Palio Il cartellone dell'estate ora traina la ripartenza

LA STAGIONE

FERMO Una piuma, uccelli che si librano, un accenno di nuvole. Parla di libertà ritrovata il cartellone estivo di Fermo. A partire dal nome. Quel Destate la voglia di spensieratezza, che è un invito al risveglio, a uscire dal letargo obbligato della pandemia. Come i colori tenui scelti per la grafica, che sanno di primavera e mettono allegria, ma senza strafare. Riparte dall'estate 2019, il Comune capoluogo.

Ci aggiunge anche qualche novità. Come Shakespeare nel Parco: sei giorni (dal 20 al 25 luglio) per immergersi nelle atmosfere dell'Inghilterra del Cinquecento all'arena di Villa Vitali. O la Fiera dell'editoria marchigiana, dal 16 al 18 luglio nel cortile di palazzo Gigliucci. O il cinema all'aperto nel cortile della Casina delle Rose, per tutto luglio e agosto, e a Capodarco (21, 23, 28 e 30 giugno, 4, 5, 9, 10, 15, 17, 23 e 25 luglio). Poi ci sono gli attesi ritorni. Dopo lo stop dell'anno scorso, la Cavalcata dell'Assunta torna a riempire le prime due settimane d'agosto. Con Palio, sfilate, Hostarie e tutti gli eventi collaterali. A Lido di Fermo e Casabianca, il 24 luglio, arriva il Carnevale estivo. Il 1° agosto, in centro, la fiera di Santa Maria. Tornano a casa, in piazza, il cabaret e il teatro per ragazzi, l'anno scorso spostati a Villa Vitali. Che sarà lo stesso protagonista dell'estate fermana. A partire da questo sabato, col concerto di Elio. E che, oltre alla rassegna Villa InVita, ospiterà gli appuntamenti musicali di Jazz e non solo Jazz (10, 17 e 31 luglio), il concerto della Form (30 luglio), i Glamour Picnic (20 e 21 agosto) e alcuni incontri di Fermo sui libri (7 e 28 luglio).

Centomila euro per «un cartellone dinamico, a cui giorno per giorno si aggiungono iniziative». Parla di «un'altra estate particolare, ma che tende, rispetto alla scorsa, a un passo in più verso la normalizzazione, ma senza fare follie perché non ne vale la pena», il sindaco Paolo Calcinaro. Parola d'ordine, quindi, moderazione. E un cartellone per tutti i gusti, che guarda alle famiglie e ai giovani. Imbastito non senza difficoltà, vista la situazione. E siccome «la programmazione della città capoluogo non può essere lasciata al caso», a fare la differenza è stato l'associazionismo. Quel microcosmo di passione e volontariato che un'enorme mano ha dato al Comune. «Ci abbiamo messo tanta energia e leggerezza, che non vuol dire che non siamo concentrati sulla ripresa», precisa l'assessora al Turismo, Annalisa Cerretani.

E parla di «un programma all'insegna di una pandemia che stiamo cercando di lasciarci alle spalle». Tra le conferme dell'estate fermana, il Mercatino del giovedì (tutti i giovedì di luglio e agosto). In piazza, il Drive in (2 e 3 luglio) e le Summer dinner (18 e 31 luglio e 22 agosto). Il festival della chitarra J. Rodrigo a Torre di Palme, tutti i lunedì di luglio, e le lezioni-spettacolo di Cesare Catà, sempre a Torre di Palme, tutti i venerdì di luglio. E poi mostre e convegni. Di tutto un po' «per motivare le persone a risvegliare quelle sensazioni di leggerezza tanto mancate», spiega l'assessora alla Cultura, Micol Lanzidei.

Spazio anche allo sport nel cartellone estivo. Con il Gran Premio di Capodarco che torna il 16 agosto con 47 squadre di cui quattro di fuori Europa, le Collegiali di ginnastica e di atletica e i raduni d'auto. «Non è facile fare sport in questo momento. Se ci si riesce, significa che tutta la società ha camminato insieme per il ritorno alla normalità», dice l'assessore allo Sport, Alberto Scarfini. «Siamo pronti a trascorrere un'estate spensierata e nel rispetto di tutte le norme», la sintesi del vicesindaco e assessore al Commercio, Mauro Torresi.

