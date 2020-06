Da oggi gli spot tv in Umbria Vetrina per Porto San Giorgio

7La campagna di promozione turistica si allarga. Da oggi e fino al 5 settembre saranno trasmessi 5 spot giornalieri televisivi in Umbria. Lo rende noto l'assessore di Porto San Giorgio Elisabetta Baldassarri (nella foto): «Il ricorso a una promozione aggiuntiva rispetto ai social media ha l'obiettivo di ampliare la platea dei destinatari, in una regione contigua che tradizionalmente ha contatti e riferimenti nelle Marche, negli ultimi anni cresciuti grazie alle nuove infrastrutture. La promozione attraverso i social media coinvolge le regioni del Centro Italia e quelle storiche di provenienza nella nostra città, come la Lombardia. E' stata approvata in Giunta una delibera di promozione attraverso una tv regionale umbra: dopo un'indagine di mercato abbiamo scelto una realtà con una permeabilità di rilievo. Andiamo avanti con la promozione attraverso i social media puntando a raccontare la nostra città, la sua storia, i suoi sapori diffondendo un messaggio di bellezza, sicurezza e di gradevolezza. L'avvio ha già dato riscontri concreti: agli apprezzamenti si sono aggiunte le decine di richieste da parte di famiglie che hanno chiesto informazioni di approfondimento per soggiornare da noi».

