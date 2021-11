Cure palliative L'Abbraccio torna in campo per le famiglie

MONTEGRANARO Giovedì si celebra la Giornata nazionale delle cure palliative, istituita nel 2000 su proposta della Federazione nazionale cure palliative. E' stata scelta la data di celebrazione di San Martino, il cavaliere che dona il proprio mantello (pallio) al mendicante. Un gesto di cura e di accudimento: questo sono le cure palliative che dopo tante battaglie sono diventate legge, la 38/2010. L'associazione L'Abbraccio di Montegranaro, associata alla Federazione, promuove la cultura delle cure palliative, il monitoraggio dell'applicazione della legge, la corretta informazione e la tutela affinché queste vengano garantite, in modo volontario e gratuito. «Purtroppo - si legge in una nota - la conoscenza delle cure palliative è molto scarsa, carica di pregiudizi e spesso confusa con interventi che nulla hanno a che vedere con la reale pratica palliativa che non è soltanto controllo del dolore, non è soltanto l'intervento d'eccellenza che coincide con le fasi più difficili ed estreme di una malattia a esito infausto. Sono un atto terapeutico che caratterizza l'agire medico nel pieno rispetto della dignità del paziente e del sanitario perché valorizza il rapporto di fiducia e collaborazione tra medico e paziente. L'emergenza sanitaria, con il clima che si è creato e con le metafore belliche, ha penalizzato le cure palliative. In questa giornata, quindi, L'Abbraccio promuove un doppio appuntamento». Giovedì, alle 21 al teatro La Perla di Montegranaro, verrà proiettato il film The farewell, una bugia vera (Billi, una giovane newyorkese, scopre dalla sua larga famiglia cinese che all'anziana nonna è stato diagnosticato un tumore incurabile). Domenica, alla chiesa di Santa Maria a Montegranaro, durante la messa delle 10,30 ci sarà la benedizione del mantello simbolo delle cure palliative. «Il nostro è stato realizzato dalle volontarie dell'associazione, caldo e colorato, fatto con gesti d'amore gratuiti e preziosi. Intendiamo con questi eventi, dare un segno di ripartenza sia del nostro servizio presso l'hospice La Farfalla, sia del nostro impegno a promuovere la cultura delle cure palliative».

