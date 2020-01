Cresce la sicurezza Luci e nuovi spazi riservati ai pedoni

LA FRAZIONE

FERMO Si va verso la realizzazione di camminamenti in contrada Valleoscura di Capodarco. E' stato infatti approvato, negli ultimi giorni del 2019, il progetto di fattibilità tecnico-economica, per l'intervento. Nella stessa zona sono previsti anche alcuni corpi illuminanti tra quelli dell'altro progetto di fattibilità approvato dalla giunta, sempre sul finire dello scorso anno. Dovranno prima essere licenziato l'esecutivo e espletata la procedura di scelta del contraente, e poi potranno essere avviati i lavori. «Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, alcuni pali saranno installati in campagna, con fondi del decreto crescita spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Ingrid Luciani altri con fondi comunali in varie zone della città, tra cui a Capodarco. Sempre con fondi comunali saranno realizzati i marciapiedi per il camminamento, in contrada Valleoscura di Capodarco». Partendo dalla pubblica illuminazione, il Comune ha fatto le dovute verifiche e ha riscontrato zone non sufficientemente illuminate. Per questo motivo, cioè anche per garantire una maggiore sicurezza pubblica, è stato deciso di installare nuovi punti luce. Alcuni di questi dovrebbero trovare localizzazione a Capodarco, nella zona i cui residenti da sempre lamentano carenze in questo senso. Per questa parte della città l'ente ha già provveduto a richiedere l'autorizzazione al settore viabilità della Provincia di Fermo: proprio per l'intervento di potenziamento lungo la strada provinciale 11 Capodarchese. Nello stesso tratto, è stata avviata la procedura per compiere Interventi di camminamenti in contrada Valleoscura di Capodarco, marciapiedi che consentano il transito dei pedoni in sicurezza. Anche questo aspetto, finora, è stato oggetto di continue richieste da parte dei residenti della zona, e l'intervento sarà fatto con fondi comunali. Ciò che si prevede di realizzare, stando all'atto ufficiale approvato lo scorso dicembre, sono camminamenti a raso e un attraversamento pedonale rialzato.

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA