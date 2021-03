Cresce la rabbia di prof e trainer: «Dovete pensare anche a noi»

Covid con tante incognite. Oltre i danni per la salute collettiva, come evidenziato sin dalle prime ore della pandemia, nel terribile bilancio del caso figurano anche i traumatici riflessi per professioni e mestieri. La lunga lista dei lavoratori colpiti dalla pandemia non ha risparmiato nemmeno i lavoratori del Cism, acronimo di Comitato italiano scienze motorie. Parliamo di professori riconducibili alle cattedre delle scuole superiori, preparatori atletici e trainer, nel territorio fermano rappresentati da Matteo Luciani e Giada Marabini. Un'eco che si fa sentire in provincia dopo la manifestazione regionale tenuta dalla categoria a Urbino. «I laureati in Scienze motorie hanno manifestato pubblicamente per chiedere di compensare la gravosa assenza del ministro e dell'intero dicastero dello sport nel rinnovato esecutivo guidato da Mario Draghi, per una seria riforma del movimento ludico e la definitiva ripartenza del settore, ovviamente con le dovute attenzioni anti virali commenta Matteo Luciani a nome dei docenti fermani -. Non da meno, la nostra voce di parte sostiene anche le tesi a favore dei lavoratori del settore esclusi dai ristori del precedente governo. Ma non chiediamo solo risorse finanziarie per superare il gravoso momento pandemico, nel calibrare il futuro delle nostre professioni sosteniamo anche l'inserimento della figura del professore di educazione fisica all'interno del ciclo della primaria». Il rappresentante del Cism conclude. «Il Comitato italiano scienze motorie continuerà dunque a portare avanti queste idee programmatiche, radicate nella nostra agenda operativa. Percorreremo qualsiasi strada fino al raggiungimento dei nostri legittimi obiettivi, sostenendo dalla provincia la causa regionale, che ovviamente andrà a sfociare a livello nazionale nelle stanze decisionali di competenza».

Paolo Gaudenzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA