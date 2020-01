Cresce il Montani Prendono forma i nuovi laboratori

IL CANTIERE

FERMO Iniziano a prendere forma i nuovi laboratori dell'Iti Montani. In questi giorni, uomini e ruspe sono al lavoro nel polo scolastico di via Lussu, a due passi dalla sede della Provincia. Lo scheletro d'acciaio è stato quasi ultimato. Una volta finito, l'edificio, che avrà un unico piano che si estende su circa un chilometro quadrato, dovrebbe ospitare i laboratori dell'istituto tecnico. Sulla destinazione degli spazi, che saranno ripartiti in otto aule con relativi laboratori, in realtà, finora la Provincia si è mantenuta abbastanza cauta. Di certo, il nuovo plesso, che è stato finanziato per oltre 1,880 milioni dal commissario straordinario per la ricostruzione (ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017), sarà destinato alle scuole. Chi concretamente ci andrà, però, non è ancora del tutto chiaro. In teoria, gli studenti del Montani, dato che soldi e progetto riguardano l'Iti. Ma, dopo un periodo difficile, la scuola ora si è sistemata, tra biennio, Meccanica, convitto e la parte riaperta del triennio. Dallo scorso aprile, il corso di Informatica si è trasferito nel polo scolastico, vicino a dove ora si lavora ai laboratori. Quindi, in pratica, i nuovi spazi potrebbero essere messi al servizio anche di altri istituti. Indipendentemente dai futuri inquilini, quella che l'Rti di Lucente, Orsini&Blasioli e Futura sta costruendo sarà una struttura all'avanguardia, con pareti a secco e pannellazione resistente alle intemperie. Un edificio green che prevede un sistema di riciclo dell'acqua, pannelli fotovoltaici per l'autosufficienza energetica e una pompa di calore. Il progetto è stato realizzato dall'Università di Reggio Calabria che se n'è occupata per conto della struttura commissariale. La gara d'appalto è stata eseguita da Invitalia. Il cronoprogramma parla di 91 giorni per portare a termine i lavori. Se tutto andrà bene, quindi, il nuovo edificio dovrebbe essere pronto per l'inizio del prossimo anno scolastico.

