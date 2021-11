Costi alti e prodotti «Si rischia lo stallo»

FERMO Non solo personale introvabile, la Cna fa i conti anche con i problemi delle aziende in questa difficile fase di ripartenza. Il count down è infatti iniziato: quanto ancora potranno resistere le aziende? Molto poco, in verità. Non è solo l'aumento del costo del carburante a creare problemi: «Gli imprenditori sono stretti tra prezzi alle stelle, difficoltà di approvvigionamento, infrastrutture obsolete e rincari generalizzati: una situazione che sta andando del tutto fuori controllo e che causerà nel giro di qualche settimana gravi conseguenze. Sulle imprese, certo, ma anche sui cittadini». Emiliano Tomassini, il presidente della Territoriale, non esita e ribatte sulla questione perché il tempo stringe davvero: «Tutti i settori produttivi risentono dei rincari delle materie prime, nessuno escluso. Basti pensare all'agroalimentare, che oggi conta rincari dei prezzi che vanno da cinquanta centesimi per la pasta industriale a un euro al chilo per pasta e pane. Di edilizia e produzione abbiamo già parlato e la conseguenza più immediata sono preventivi per il Superbonus 110% da ritoccare al rialzo che poi restano nei cassetti e cantieri che non partono». Su tutto questo si abbatterebbe poi anche la scure dei rincari di energia elettrica e gas. «Siamo abituati ad evidenziare problematiche dice ancora Tomassini con il direttore generale Alessandro Migliore ma anche a proporre soluzioni: è arrivato il momento di parlare con una voce unica, di concordare insieme a tutti i soggetti interessati una strategia prima che sia davvero troppo tardi. Chiediamo di poterci sedere insieme alle altre associazioni di categoria e confrontarci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA