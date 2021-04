«Così rinunciai al pugilato per il diploma al Montani»

È sottile la differenza tra ciò che è stato, ciò che sarebbe potuto essere e quello che avrebbe potuto non verificarsi mai. È una linea di demarcazione impercettibile, un soffio che scinde i fatti dalle ipotesi. Quel vento così dirimente, Alvaro Luzi l'ha sentito soffiare prepotente nella sua vita: quando a due anni gli è stata diagnosticata la poliomielite a entrambe le gambe o quando, dopo una carriera da manager, può testimoniare che la distanza tra la realtà e il suo opposto è un battito di ciglia. Una frazione di secondi o una manciata di ore - verrebbe da dire sentendo il suo racconto. Tante ad esempio - ventiquattro per la precisione - quelle che mamma Santina e le zie paterne spesero al suo fianco davanti alla statua della Madonna del Pianto, nella chiesa che le è dedicata.

La fede

«Poco dopo l'arrivo della triste notizia, decisero di espormi alla benevolenza della Vergine confidando in quella grazia divina che ai loro occhi era l'unica speranza di non passare il resto della mia vita su una sedia a rotelle - sottolinea -: trascorsi così una giornata intera davanti a quella statua, con mia mamma e le mie zie che, a turno, abbandonavano la sartoria per sedersi al mio fianco e recitare le orazioni. Alla turnazione non partecipò mio padre Armando, sergente maggiore dell'esercito reduce dalla campagne in Grecia e Albania: era un uomo tutto d'un pezzo, che finita la guerra portò con sé a casa la stessa rigida disciplina impartita agli uomini al fronte. Il suo tentativo non contemplava statue, fede e preghiere: accanito lettore della rivista Reader's Digest, mi sottopose a una terapia innovativa che prevedeva per le mie gambe lunghe sedute di bagni in acqua bollente e massaggi. Mi ricordo come se fosse oggi la temperatura ustionante dell'acqua dentro la tinozza e il rosso acceso della pelle, quando mio padre mi sistemava sul letto e mi massaggiava per ore con amore, dedizione e pazienza. Ancora oggi non so bene se a salvarmi fu l'iniziativa sacra delle donne di casa o l'approccio più scientifico di mio padre: fatto sta che le loro attenzioni mi permisero di vivere una vita normale, sgambettando da bambino vivace, allegro e solare tra i vicoli di San Francesco, la scenografia più bella in cui crescere sani e forti». Al di qua e al di là di quella linea sottile tra ciò che è stato e quello che poteva essere, i ricordi corrono nella mente con gambe robuste e un entusiasmo che brilla in occhi vivaci in cui il bambino di ieri vive ancora. È lo sguardo felice del «pane con la cioccolata che potevamo mangiare all'oratorio San Carlo dopo aver partecipato alle messe pomeridiane di maggio, secondo l'accordo con don Celso, l'anima del ricreatorio, o il sorriso dei campeggi in montagna, con le tende militari che nessuno si è mai spiegato come fosse riuscito a rimediare. Ma è anche lo sguardo pieno di vergogna di quando don Celso mi costrinse a leggere davanti a tutti alcune pagine di Tex Willer, il fumetto che divoravo di nascosto. Ho odiato il mio amico che propose a don Celso la pubblica lettura come punizione per la mia disobbedienza: oggi l'ho perdonato, ma non manco di mai di ricordagli l'episodio e riderci su, in ricordo di quel sacerdote così carismatico e di anni bellissimi». Anni di corse, di giochi all'aria aperta, della progressione sul ring della vita.

Il quadrato

Cosa significhi quel quadrato magico, lo sa bene: «A 15 anni entrai a far parte della società di pugilato Nike, avvicinandomi a quello sport che mi ha insegnato tenacia e forza di volontà, quando per quanti pugni tiri, ne ricevi indietro altrettanti - ride -. Con la guida del mio allenatore, il professor Tomassini, mi laureai a 17 anni campione regionale ma non accedetti al campionato nazionale perché era l'anno della maturità al Montani e non avrei potuto conciliare sport e studio. Cedetti lo scettro al mio compagno di squadra perché potessi diplomarmi senza problemi. A giugno superai lo scritto brillantemente ma uno scambio di vedute inconciliabili, diventato litigata furiosa, con la professoressa di lettere della commissione esaminatrice, mi condannò a un voto ben più basso delle aspettative. Quando dopo l'orale vidi il presidente di commissione venirmi incontro, capii di aver esagerato con lei: nemmeno chiederle scusa bastò a salvare il mio voto finale e incassai così un colpo che mi è rimasto addosso tutta la vita».

Valentina Berdozzi

