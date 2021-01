«Così alzai i miei voti con la carta carbone»

Di lei si dice che, per quanto amara, produca frutti dolcissimi. In fondo è solo pazientando che, molte volte, accade il miracolo della ricompensa. Gliel'ha detto mille volte nonno Colombo, il fondatore del salumificio che oggi Luca Puzielli guida nella sua Ortezzano, e gliel'hanno ripetuto mamma Basilia e babbo Giuseppe: la pazienza è una risorsa necessaria quando si fa il suo mestiere. Peccato - sorride lui - che non sempre sia stato in grado di reggerne la sfida, soprattutto quando «da piccolo ero una vera peste, un bambino vivacissimo. E mamma Basilia, in continua ansia per me». Ne è stata necessaria tanta, di pazienza, con lui e di capacità di non perdere la calma ne serve ancora oggi, scorrendo a ritroso le pagine di un album ricco di ricordi, momenti da cardiopalma e punizioni storiche, «attimi impossibili da dimenticare, per me come per tutti i membri della mia famiglia», chiosa Luca.

I momenti

Il comune denominatore di quei momenti era sempre e solo lui, quel bambino vivacissimo «che una ne faceva e cento ne pensava - sorride - un vero spirito indomabile e traboccante di iniziativa. Come quella volta in cui, da grande appassionato di camion e bilici, vedendone esposto uno bellissimo nella vetrina del negozio di giocattoli del mio paese, decisi di comprarlo. L'etichetta adesiva che lo accompagnava diceva che costava settemila lire: io ne avevo solo tremila e come fare per il resto? Esclusa l'idea di pazientare e continuare a lavorare nel tempo libero nel salumificio di nonno Colombo e babbo Giuseppe costruendo, a suon di spiccioli della paghetta, il necessario per concludere l'affare, decisi di rivolgermi a nonna Luciola, la mamma di mio padre. Peccato che non chiesi aiuto direttamente a lei: piuttosto, aprii furbamente la cassa del bar che gestiva in paese e prelevai quel che mi serviva, correndo al negozio per finalizzare l'operazione. Sulla via di casa, però, incontrai mia madre che, vedendomi con quel bilico fiammante un mano, mi costrinse a spiegarle per filo e per segno come avessi realizzato l'acquisto. Al di là della sua immensa rabbia, la parte più dura fu confessare il furto ai miei nonni: ricordo che nonno Colombo, che di norma stravedeva per me e mi difendeva sempre, quella volta si arrabbio così tanto da inseguirmi per tutto il paese e cadde rovinosamente in piazza dopo aver inciampato con un sampietrino. Facemmo pace dopo più di un mese: ci volle pazienza per ricucire quello strappo». La maturità porta con sé quel distacco che permette di ridere di quei guai, guardando con affetto a quel bimbo scalmanato, «sempre indaffarato, con le mani in pasta e il cuore impegnato in qualche grande progetto», fa spallucce Luca. D'altronde l'ambizione non gli è mai mancata, come quella volta in cui, «per costruire un trampolino di assi di legno per la bici che volevo sempre più alto, ho scelto una tavola che aveva un chiodo nel mezzo che non voleva venir via e alla fine mi è toccato dargli un calcio, lasciapassare diretto per una bella corsa in ospedale. Con me c'era mia mamma che, quella settimana lì, fu costretta a correre con me al pronto soccorso un'altra volta, perché pochi giorni dopo mi arrampicai sul mobile in cui nonna conservava le sue medicine e, pensando fossero caramelle, feci indigestione delle sue pillole per la pressione. Partimmo per la seconda volta in fretta e furia per l'ospedale dove mi tennero in osservazione per tre giorni, fermo sul letto senza poterne combinare altre».

Il sorriso

Luca ride: non finì certo all'ospedale la volta in cui, invece, a perdere le staffe fu babbo Giuseppe, «ma poco ci mancava - esordisce - ero in primo superiore e per rimediare a una situazione scolastica poco felice, decisi di correggere a penna i voti della mia pagella. Scesi nell'ufficio di mio padre e, armato di carta carbone, ritoccai i voti falsificando la firma di mia madre, che rispetto a quella di mio padre era un po' più semplice da riprodurre. Faticai non poco, sporcandomi tutto di nero con quella carta copiativa alleata del misfatto, e dopo un pomeriggio intero di messa a punto del piano, consegnai il documento a scuola come nulla fosse, orgoglioso del mio falso d'autore. Alla segreteria della scuola, però, il progetto si inceppò: accortisi del misfatto, riferirono tutto a mio padre che, per giorni e giorni, sconsolato e affranto si chiese dove avesse sbagliato con me».

Valentina Berdozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

