Corso di laurea in Logopedia l'Università riparte di slancio

FERMO Tra normative di sicurezza ed esami di ammissione, anche l'università si prepara al nuovo anno accademico. Nella sede distaccata di Fermo della Politecnica delle Marche, tutte le lezioni si svolgeranno in via Brunforte. Quest'anno l'offerta formativa aumenta, con il nuovo corso di laurea triennale in Logopedia, già annunciato nelle scorse settimane, al momento di pubblicazione del bando di ammissione.

L'attesa

Cresce l'attesa di conoscere i primi 20 studenti di questo nuovo percorso accademico, mentre è impossibile sapere quanti sono gli aspiranti iscritti al concorso di ammissione. La domanda è unica, ed è difficile scorporare numericamente quelli che andranno ad Ancona da quelli che frequenteranno a Fermo. L'esame di ammissione, fissato a livello nazionale dal Ministero, non si svolgerà più il 7 settembre prossimo, come originariamente previsto, ma una settimana dopo, il 14. Una stima di chi saranno i 20 studenti si potrà avere intorno al 24 settembre. In quei giorni l'ateneo anconetano ha previsto, come da bando, di rendere nota la graduatoria di merito. Ad ottobre si parte, con i 180 crediti del triennio suddivisi in 96 di didattica in aula, 60 di tirocinio, 24 di attività opzionali.

La formazione

Nel corso di laurea, nuovo per la sede fermana, lo studente si formerà per diventare un professionista sanitario che svolgerà attività di prevenzione, valutazione e trattamento tanto dei disturbi comunicativo-linguistici quanto di quelli relativi alla deglutizione, in tutte le fasce di età, operando in equipe, come dipendenti o liberi professionisti. Statistiche alla mano, il 90% dei laureati in questa disciplina svolge il lavoro per cui ha studiato. Cresce di 10 unità, come comunicato all'uscita del bando di ammissione alle professioni universitarie, anche la disponibilità di posti per la laurea triennale in Scienze infermieristiche. Anche in questo caso, come per il precedente, è difficile sapere il numero degli iscritti che si contenderanno i 75 posti disponibili. Ma l'interesse c'è, e il corso di laurea è ormai consolidato nella storia della sede fermana dell'Università. Risalgono infatti al 2007 l'attivazione, al 2010 i primi laureati, che da allora, dati aggiornati all'anno accademico ancora in corso, sono stati 530 in totale.

Il percorso specialistico

E non è tutto, perché la speranza è che dal prossimo anno possa arrivare anche il percorso specialistico per l'infermieristica, per il quale l'Euf è al lavoro. «Ci stiamo lavorando» conferma il presidente Euf, nonché sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Sempre lui precisa che ora «contiamo sulla Regione, che ha la palla in mano, per la partenza in concreto, con questo ulteriore percorso di studi universitari. Dovremmo cominciare dall'anno accademico 2022/2023». L'interesse degli studenti universitari per Fermo è crescente, ogni anno sempre di più e lo confermano anche i dati, aggiornati ovviamente al 2020, relativi alla laurea in ingegneria gestionale, presente sia come corso triennale che come corso specialistico. Nel 2020 gli studenti iscritti ad ingegneria erano ben 601 a fronte dei 425 del 2016, e per sapere quelli di quest'anno bisognerà attendere le nuove immatricolazioni. La crescita dell'interesse, osserva Calcinaro, «oltre all'aspetto didattico, è importante per lo sviluppo della città. Il fatto che circa 1000 studenti siano a Fermo, questo comporta spese anche per dormire, di sicuro per mangiare, e con la nuova offerta formativa per la specialistica di Ingegneria, cresceranno ancora di più».

Le modalità di frequenza

Dal prossimo 2022/2023, infatti, come annunciato nello scorso mese di luglio, si prevede di attivare i corsi specialistici in Produzione e logistica sostenibile, Digitalizzazione e analisi dell'informazione aziendale, Innovazione sostenibile di tutti i processi. Come si frequenterà l'Università è presto per dirlo. Di certo al momento c'è che sono confermate le disposizioni per l'attività accademica così come aggiornate, lo scorso mese di maggio. «Sono prorogate al 30 settembre 2021 le disposizioni relative al protocollo della Fase 3 si legge in una nota dell'Università Politecnica delle Marche -. Le attività didattiche e curriculari sono svolte prioritariamente in presenza». Aspettando l'evolversi delle normative relative alla pandemia.

Chiara Morini

