Coronavirus, vendite in calo La paura colpisce le aziende

LE RIPERCUSSIONI

FERMO Diminuzione delle vendite ma anche riduzione e ritardi nell'approvvigionamento di prodotti finiti e materiali. In questi giorni si cerca di capire l'impatto diretto del Coronavirus sull'economia del Fermano. Bisognerà attendere qualche giorno per saperne di più. La prossima settimana dovrebbero riaprire le fabbriche finora chiuse per celebrare il Capodanno cinese. Pechino potrebbe decidere di prorogare ulteriormente la chiusura per tamponare l'emergenza coronavirus. Se invece verranno riaperte le aziende, bisognerà vedere quale sarà il loro livello di produttività.

Il mercato

Nel calzaturiero, il settore economico più rilevante per il Fermano, Cina e Hong Kong formano, insieme, il quinto mercato di sbocco. Fermo rappresenta però la terza provincia italiana dopo Milano e Firenze nella classifica dell'export calzaturiero con oltre 30 milioni di euro di fatturato e un incremento del 10,7% nel primo semestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tutte le più grandi aziende del mondo stanno chiudendo i negozi in Cina, dai grandi marchi dello sportswear alle griffe del lusso. Le vendite sono destinate a crollare per un periodo non quantificabile.

Il turismo

I cinesi, che sono i turisti top spender in Italia, non arriveranno più nel nostro Paese con evidenti ripercussioni sui consumi. Un doppio danno per un settore già in difficoltà. Al Micam non vedremo buyer provenienti da Cina e molto probabilmente anche da Hong Kong e Taiwan. Ma in generale la volontà di viaggiare è diminuita spiega Andrea Vecchiola del brand calzaturiero Fessura che ha dimestichezza con la Cina, dove produce le sneaker del proprio marchio. «Relativamente all'import, le spedizioni sono state concentrate prima del Capodanno cinese. Per cui per il settore calzaturiero questa è bassa stagione. Le produzioni per la nuova stagione dovrebbero ripartire a fine marzo. Fino al 10 febbraio le fabbriche sono chiuse». Con molti se e molti ma: «Bisogna verificare quanto è distante l'azienda dal focolaio di Wuhan continua Vecchiola quanti operai torneranno al lavoro e quanti materiali ha in magazzino. Per tornare a una produzione minima, ritengo ci vorranno ulteriori 10 giorni. Un eventuale blocco produttivo? È un'ipotesi che non prendo nemmeno in considerazione. Sarebbe una catastrofe per tutta l'economia mondiale» conclude Vecchiola.

La moda

Alcuni saloni di moda sono stati rinviati, quelli italiani si svolgeranno regolarmente, come il Micam, Mipel e Lineapelle La presenza di visitatori cinesi, stimata prima dello scoppio del Coronavirus, era di circa 500 persone. Qualcuno pensa che se la produzione cinese dovesse trovarsi in estrema difficoltà o in grave ritardo, le aziende, soprattutto europee che producono nel paese della Grande Muraglia devono attrezzarsi. Sudest asiatico, Brasile, Turchia, Portogallo e Spagna, che hanno prezzi più competitivi, potrebbero essere nuove destinazioni ma l'Italia ha le sue carte da giocare. Anche il distretto del cappello avrà le sue ripercussioni. Dalla Cina arrivano prodotti e finiti e materie prime. In Cina vanno cappelli made in Italy. «Per ora è presto per valutare l'impatto del virus ci dice Luigi Amedeo Antinori del marchio Complit, raggiunto a Tokyo dove ha partecipato al salone Moda Italia terminato ieri. «Sicuramente avremo dei ritardi nelle spedizioni dalla Cina. Questo è certo. I ritardi potrebbero accumularsi fino a provocare il salto di una intera stagione. Personalmente non ne farei un dramma. A livello di ordinativi provenienti dalla Cina, la questione potrebbe essere più preoccupante ma lo capiremo nei prossimi giorni.

Arrivi e presenze nel Fermano

Abbiamo contattato anche Savelli Ascensori e Vega, quest'ultima specializzata nella progettazione e produzione di sistemi elettronici per elevatori, che hanno riferito le nulle o limitatissime ripercussioni causate dall'epidemia. Anche a livello turistico, il Fermano avrà un impatto relativamente basso. Le cifre relative al 2018 parlano di 486 arrivi e 1.711 presenze cinesi nella provincia di Fermo. Poca cosa rispetto ai 3.400 arrivi dalla Germania. Diversa la situazione nel comparto food dove diverse aziende avevano intrapreso delle relazioni commerciali con clienti cinesi, in un mercato potenzialmente ampio e attrattivo. Per loro, bisognerà attendere .

Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA