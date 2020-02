Coronavirus, non solo guai «Aiuto alle nostre aziende»

L'ECONOMIA

FERMO Ci mancava il Coronavirus per complicare ulteriormente la vita dei calzaturieri fermani. E con il Micam alle porte. Ma non è così scontato che l'epidemia sia così negativa per la manifestazione e per la calzatura italiana. Il Micam si svolgerà dal 16 al 19 febbraio al quartiere fieristico di Milano Rho e vedrà la presenza di circa 110 aziende di Fermo-Ascoli Piceno. Nonostante la riduzione, le Marche Sud rappresentano il territorio italiano con il più alto numero di espositori.

La scelta

Relativamente al Coronavirus «Micam si doterà di tutte le misure di prevenzione aggiuntive consigliate dalle organizzazioni sanitarie al fine di tutelare espositori e visitatori», spiega Tommaso Cancellara, direttore generale di Assocalzaturifici. La presenza di visitatori cinesi, stimata prima dello scoppio del Coronavirus, era di circa 500 persone. «Nell'edizione di settembre precisa Cancellara la presenza è storicamente maggiore». «Francamente non mi preoccupo per le 500 persone in meno al Micam. Mi preoccupo per le aziende fermane che lavorano per le griffe e per le imprese della componentistica che si approvvigionano in Cina», precisa Giampietro Melchiorri, vicepresidente Confindustria Centro Adriatico. «Anche l'export diretto verso la Cina non è trascurabile ma nemmeno così considerevole. Relativamente al Micam l'epidemia potrebbe ingenerare una scarsa propensione al viaggio e quindi anche a raggiungere Milano. Inoltre, il Coronavirus è l'ennesimo capitolo che si aggiunge ad uno scenario internazionale preoccupante tra Brexit, proteste a Parigi e Hong Kong, economia tedesca in flessione, dazi effettivi e minacciati di Trump, ecc. ecc.», ravvisa Melchiorri che concorda con alcune vedute secondo le quali l'epidemia e i conseguenti ritardi o blocchi delle produzioni calzaturiere cinesi potrebbero avere una ricaduta positiva anche per le produzioni italiane. E se fosse così il Micam rappresenterebbe per i buyer internazionali l'occasione giusta al momento giusto per dare un'occhiata alle aziende, ai modelli e ai prezzi. Insomma più che il Coronavirus, i fattori di criticità temuti dai calzaturieri fermani sono altri. Finché non arriveranno gli auspicati benefici degli investimenti provenienti dall'iter dell'area di crisi complessa, la scarpa fermana sembra destinata a soffrire. Quanti anni passeranno e quante aziende sopravviveranno? «La situazione è veramente complicata. La mancanza di consumi è un problema, le incertezze che ci sono in giro per il mondo acuiscono il problema», analizza Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico.

Il gap

«Siamo stati abbandonati per molti anni e speriamo con l'area di crisi complessa di riuscire a recuperare, almeno in parte, il gap infrastrutturale. Ma non possiamo aspettare gli altri con le mani in mano. Dobbiamo muoverci da soli. Dobbiamo fare squadra, ad esempio, per selezionare la clientela ed evitare raggiri e truffe. Con questa situazione di crisi, l'imprenditore è più vulnerabile perché disposto ad assumersi dei rischi più alti del solito e di conseguenza è più esposto ai malintenzionati. Condividere le esperienze tra noi aiuterebbe la prevenzione. Ma questo è solo un esempio. Ritengo anche che sarebbe fruttuoso poter prendere esempio da aziende più grandi per vedere come hanno affrontato i problemi che abbiamo noi. Abbiamo bisogno anche di strategie a breve termine per salvaguardare un sistema e una filiera a rischio».

Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

